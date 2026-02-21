Milei propone enviar tropas a Gaza mientras Trump observa

El presidente Javier Milei sorprendió al mundo al ofrecer tropas argentinas para una misión de paz en la Franja de Gaza, en el marco de la inaugural “Junta de Paz” organizada por el ex presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la reunión celebrada el 19 de febrero, Milei expuso la disposición de Argentina a colaborar con los “Cascos Blancos”, enfatizando la trayectoria histórica del país en misiones de paz. Su declaración señala un fuerte acercamiento a la administración de Trump y un compromiso con la estabilidad en la región palestina.

Una Propuesta Audaz en la Junta de Paz

Milei declaró que Argentina ofrece su experiencia en operaciones de paz para contribuir a la estabilización del área. Al mencionar la importancia de la acción política decidida, el presidente resaltó: “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”.

Un Mensaje de Alianza con Estados Unidos

El líder argentino aprovechó la plataforma para alabar el enfoque diplomático de Donald Trump, enfatizando la necesidad de afrontar desafíos complejos con determinación. “En nuestra visión, la paz requiere medidas firmes y un marco institucional eficaz”, sostuvo, dando a entender la dirección que tomará la política exterior de Argentina bajo su mandato.

Defensa de Valores Fundamentales

En su breve intervención, Milei reafirmó que Argentina defenderá los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la libertad. “La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en la política exterior”, afirmó, subrayando la importancia de la libertad de expresión y el libre comercio como pilares de su gestión.

Controversia y Reacción Internacional

A pesar de la ovación por su propuesta, la presencia de Milei en Washington generó tensiones en su país, especialmente en un contexto donde se debatía sobre reformas laborales e importantes manifestaciones. Sin embargo, un tuit destacado del Departamento de Estado, que incluía una imagen de Milei conversando cercanamente con el Secretario de Estado Marco Rubio, subrayó el interés internacional en la propuesta del presidente argentino.

Durante su visita, la forma en la que Milei interactuó y su decisión de bailar al son de Elvis Presley junto al líder húngaro Viktor Orbán también generaron críticas, reflejando la polarización de su figura en la política argentina.