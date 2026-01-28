Eugenia Muzio: «Vencen 9.6 billones, un cifra impactante»

La jornada de este martes se presenta como un momento decisivo para las finanzas del país, ya que el Gobierno debe hacer frente a una licitación de $9,6 billones de pesos. Este evento se enmarca en la estrategia oficial para manejar la deuda en moneda local y es analizado con atención por los especialistas del sector.

El día tiene un trasfondo financiero significativo, con un monto de deuda importante que pone a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su financiamiento. Según la economista Eugenia Muzio, el contexto actual trae consigo elementos distintivos en comparación con colocaciones anteriores.

Un Contexto Cambiante: Desafíos y Expectativas

“Hoy se lleva a cabo una licitación en pesos, y la cifra de vencimiento es bastante alta”, remarcó Muzio, quien subrayó que el resultado de esta licitación será un indicador crucial sobre la habilidad del Gobierno para financiarse. En su análisis, Muzio hizo hincapié en que la licitación anterior evidenció tasas muy elevadas, utilizadas por el Ejecutivo para absorber pesos del mercado. “El Gobierno intentó mantener una política monetaria de altas tasas para reducir el exceso de pesos en circulación”, explicó, aunque advirtió que el escenario actual es algo diferente.

Intervenciones del Banco Central: Implicaciones para el Mercado

Un aspecto que está alterando el panorama financiero ha sido la reciente intervención del Banco Central en el mercado de cambios. “El Banco Central ha realizado compras por más de $1.000 millones para fortalecer las reservas”, enfatizó Muzio, quien agregó que, para llevar a cabo estas acciones, «emitió más de $1,73 billones en pesos».

Este tipo de operaciones despiertan interrogantes sobre la política de tasas de interés. “Deberemos observar qué decisión toma el Gobierno, particularmente en un contexto de volatilidad de tasas”, destacó, advirtiendo que, a pesar de su elevado nivel, estas tasas impactan directamente en la economía real.

Impacto en PYMEs y Acceso al Financiamiento

“Cuando la variable es la economía real, los sectores más afectados son aquellos que dependen de créditos productivos”, alertó Muzio, señalando que las pequeñas y medianas empresas enfrentan crecientes obstáculos para acceder a financiamiento. En términos de los instrumentos ofrecidos en la licitación, Muzio hizo hincapié en que no se esperan grandes novedades: “Hay opciones vinculadas a la inflación, al dólar o a tasas fijas, pero no hay demasiados instrumentos de tasa fija a mediano o largo plazo”.

El Riesgo País y el Factor Político

En lo que respecta a la reciente baja del riesgo país, Muzio señaló que este fenómeno está más relacionado con la deuda en dólares que con las licitaciones en pesos. “Clara es la relación con los bonos en dólares, y no con estas colocaciones”, aseguró, reconociendo que el mercado ha estado favoreciendo al Gobierno hasta el momento.

“Cada prueba que ha enfrentado el Gobierno ha sido superada con éxito”, agregó, indicando que la deuda en pesos está relativamente ordenada, en parte gracias a canjes recientes y a la convalidación de tasas elevadas. Sin embargo, enfatizó que el respaldo político se volverá un factor determinante en los próximos meses: “La política jugará un rol fundamental en este contexto. Los inversores están observando de cerca el grado de consenso dentro del oficialismo en el Congreso, lo cual afectará el riesgo país”, concluyó.