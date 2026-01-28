Milei busca aprobación del Congreso para unirse al Consejo de Paz de Trump

En un giro diplomático significativo, el presidente Javier Milei enviará una invitación al Congreso para que Argentina se una a la "Junta de Paz", una iniciativa promovida por Donald Trump. Este movimiento se alinea con un reciente encuentro entre ambos mandatarios en el Foro de Davos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, está preparado para fortalecer la agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias de febrero. Su objetivo es presentar un proyecto para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprueben la incorporación del país a la Junta de Paz, convocada por el exmandatario estadounidense, Donald Trump.

Esta invitación fue el motivo detrás de la fotografía entre Milei y Trump en el Foro de Davos, donde el líder argentino describió a la Junta como «una organización creada para fomentar la paz en regiones en conflicto, comenzando por la Franja de Gaza». Este paso busca consolidar el alineamiento de Argentina con la política exterior estadounidense.

Desafíos en el Debate Parlamentario

Someter la adhesión a la Junta de Paz al Congreso no será tarea sencilla para Milei. Las sesiones extraordinarias también abordan temas complejos como la reforma laboral y la Ley de Glaciares. Si el Congreso da luz verde, Argentina se unirá a una red de naciones incluyendo a Armenia, Albania, Camboya, Azerbaiyán, y otros.

Significado de la Junta de Paz

No obstante, es relevante mencionar que los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no han aceptado la invitación, siendo Estados Unidos el único de esos miembros en formar parte de la Junta de Paz.

Promoción de Valores Judeocristianos

En un evento reciente por el Día Internacional del Holocausto, Milei resaltó la figura de Donald Trump, calificando la invitación a la Junta de Paz como un «aporte crucial» de los Estados Unidos para «garantizar la paz en el mundo mediante la defensa de los valores judeocristianos».

Milei argumenta que esta organización actúa como un «contrapeso ante una locura en aumento». «La mejor manera de combatir el mal organizado es con el bien organizado», expresó, afirmando que durante su administración se mantendrá una «tolerancia cero con el antisemitismo».