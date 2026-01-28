Luciana Jury, sobrina de Leonardo Favio, genera controversia en Cosquín por su discurso político contra Macri y Milei

Impactante presentación de Luciana Jury en Cosquín: un discurso que desató polémica

La talentosa artista no dejó a nadie indiferente con sus críticas al capitalismo durante su actuación en el Festival Nacional de Folklore.

Luciana Jury, reconocida cantante y compositora argentina, se convirtió en el centro de atención en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Su agudo discurso político, que incluyó críticas contundentes al sistema capitalista, sorprendió al público, provocando tanto abucheos como aplausos.

Una actuación que desbordó pasión y compromiso La noche de su presentación, Luciana fue la segunda artista en subir al escenario, siguiendo al célebre Abel Pintos como cierre de la velada. Desde el inicio de su show, la cantautora ensayó un fuerte llamado a la reflexión social, integrando su interpretación del célebre tema Vuele bajo de Facundo Cabral, con una letra adaptada que exige una revisión profunda de la realidad actual.

Un legado musical familiar Nacida en Buenos Aires, ****Luciana es hija del cineasta Jorge Zuhair Jury y sobrina del icónico Leonardo Favio. Desde pequeña, absorbió el amor por la música folklórica argentina y latinoamericana, lo que la llevó a iniciar su carrera profesional en 2003, un camino que comenzó en el rock y evolucionó hacia un estilo único en el folclore, enriquecido con diversas fusiones.

Un discurso provocador Durante su actuación, Jurid comentó: «Las formas del folclore son muy rígidas, y necesitaba liberarme». A pesar de su pasión, los silbidos comenzaron a resonar después de sus adaptaciones a la letra de Vuele bajo, donde criticó el capitalismo combinando frases como «genocidios y extractivismo obsceno».

La actuación que dejó huella Con una fuerte crítica a quienes se aferran a la idea de que la felicidad se encuentra en el dinero, Jury compartió la escena con la poeta Susy Shock, quien expresó su agradecimiento por un folclore que no se ha alineado con el poder. A pesar de los abucheos, la artista defendió el derecho del público a expresarse, calificando de «extraordinario» a ese mismo público al que, en un momento, le preguntó si estaba disfrutando de su show, recibiendo un claro “¡Nooo!” a cambio.