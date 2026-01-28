Benito Fernández: «Me quebré tres veces en mi país; el Estado debe estar presente»

Benito Fernández, un reconocido referente de la moda en Argentina, comparte su desgarradora experiencia tras enfrentar su tercera quiebra en el país. Su testimonio revela las complicaciones que atraviesa la industria textil en la actualidad.

“Me fundí por tercera vez”

El destacado diseñador confesó: “El año pasado cerré mi prêt-à-porter, me fundí por tercera vez en mi país”. Su relato abarca las quiebras sufridas en 2000, 2020 y 2025, lo que lo llevó a cambiar su enfoque hacia la alta costura. “Me gusta ser popular, por eso opté por trabajar con licencias de perfumes, zapatillas y muebles para capear la situación”, explicó.

Desafíos en la producción

Fernández enfatiza que “es imposible producir en este país”, señalando la serie de políticas erráticas que han afectado al sector: “Desde hace cuatro gobiernos estamos enfrentando un desmantelamiento que desanima a los inversores. Solo los grandes capitalistas tienen la capacidad de sortear estos obstáculos”.

La necesidad de un apoyo estatal

El diseñador hace un llamado urgente: “Se necesita un Estado presente. Con el apoyo adecuado, el sector privado puede florecer”. Critica la carga impositiva actual, que alcanza el 52%, y resalta la importancia de un respaldo gubernamental similar al que recibieron países como España y Brasil en su desarrollo moda.

El valor del diseño

Para Fernández, el diseño es la clave de la competitividad. “Con buen diseño, podemos estar a la par de las grandes potencias de la moda”, asegura. No obstante, su lamento se centra en la falta de apoyo gubernamental a una industria con tanto potencial.