La Libertad Avanza busca apoyo de senadores de Chubut para la reforma laboral

En la antesala de las sesiones extraordinarias, el gobierno nacional intensifica contactos para obtener el respaldo necesario y aprobar la reforma laboral en el Senado el próximo 11 de febrero.

Las conversaciones en la Cámara Alta están lideradas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien busca establecer puentes con la UCR, el PRO y bloques provinciales. En la reciente reunión, estuvieron presentes representantes provinciales ajenos al kirchnerismo, quienes se hallaban al margen de las negociaciones.

Edith Terenzi, senadora de Despierta Chubut.

Edith Terenzi, senadora de Ignacio «Nacho» Torres, se posiciona como figura clave en estas gestiones. Con Chubut como una de las pocas provincias que podría inclinar la balanza, su voto resulta fundamental para la aprobación de la reforma.

Respaldo provincial y avances en la negociación

Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en conversaciones directas con los gobernadores y ha conseguido el apoyo de siete de ellos, entre los que se destacan los de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Salta y Neuquén.

Composición de votos: un desafío crucial

En términos de votos, La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores, pero busca sumar la cooperación del PRO y de un número significativo de senadores del bloque radical. Con la ayuda de senadores de Salta y Neuquén, el oficialismo podría alcanzar 33 votos, pero aún necesita cuatro adicionales para garantizar la aprobación definitiva. Se espera que esos votos provengan de representantes de Chubut, Misiones y Corrientes.