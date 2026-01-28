Andrea Bisso sobre Carlos Monti: ‘Es un buen mozo’ y espera su invitación al amor

Andrea Bisso y Carlos Monti: ¿Amigos o algo más? Las sorprendentes declaraciones de la panelista

La reconocida panelista Andrea Bisso ha causado revuelo al responder sobre su relación con Carlos Monti, excompañero en NET TV. Sus confesiones sobre la amistad y la posibilidad de un romance han dejado a muchos sorprendidos.

Una relación de amistad sólida

Durante una reciente entrevista, Bisso compartió sus pensamientos sobre el «10» que Monti le otorgó, reconociendo que nunca lo ha visto como más que un amigo. Sin embargo, su comentario sobre una posible cena genera expectativas: «Tendría que ver qué me pasa cuando me invite a comer».

Las invitaciones y los recuerdos compartidos

La panelista también destacó que cree que merece una cena, dado el esfuerzo que ha puesto en preparar cafés para su amigo. Al respecto, mencionó: «No puedo asegurar que tenga posibilidades conmigo», lo que deja entrever que, aunque hay una buena conexión, la decisión está en el aire.

Un pasado en común que pesa

A pesar de conocerse desde hace muchos años, Bisso enfatizó que una invitación a la casa de Monti sería algo a considerar cuidadosamente. Su larga amistad parece jugar un papel fundamental en su reflexión sobre la relación futura que podrían tener.

Las palabras de Andrea Bisso han abierto la puerta a especulaciones sobre el futuro de su amistad con Carlos Monti, dejando a los seguidores expectantes ante lo que podría surgir entre ellos. ¿Veremos una nueva historia de amor en el horizonte?