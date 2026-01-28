Palazzo: ‘El que vote por indemnizaciones en 12 cuotas, es un delincuente’

El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, no se guardó sus palabras al referirse al proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno de Javier Milei. Su contundente juicio no solo refleja su desacuerdo, sino que está dirigido a advertir sobre posibles repercusiones en el ámbito laboral.

Palazzo destacó aspectos críticos de la reforma, subrayando que las decisiones judiciales en los juicios laborales se verán limitadas en su actualización, dejándolas a merced de condiciones desfavorables para los trabajadores.

Aspectos polémicos de la reforma laboral

Una de las inquietudes centrales que expone Palazzo es cómo se determinarán las tasas de actualización en los juicios. «La reforma establece que la tasa de actualización se fijará de aquí en adelante como el IPC más un 3% anual, lo cual es problemático», aseveró, enfatizando que los juicios iniciados antes de la reforma no se beneficiarán de este ajuste, dejando a los trabajadores sin la compensación adecuada frente a la inflación.

Las consecuencias para las micropymes

El dirigente también se refirió a cómo las micropymes y otras empresas podrán enfrentar las obligaciones judiciales derivadas de la reforma. «Las micropymes podrán abonar estas deudas en hasta 18 cuotas, mientras que las empresas restantes podrán hacerlo en un máximo de 12, a menos que el juez establezca algo diferente», comentó Palazzo.

Una crítica contundente

Palazzo no escatimó en palabras al calificar a quienes apoyen esta reforma: «Son básicamente unos delincuentes si votan esto». Esta afirmación refleja la preocupación de que la reforma lleve a un deterioro aún mayor de los derechos laborales en el país.

El líder sindical también anticipó que la controversia generada por la iniciativa “terminará” en los tribunales, argumentando que se trata de «un mamarracho jurídico».

La necesidad de conocimiento legislativo

Por último, Palazzo hizo un llamado a la responsabilidad de los legisladores, recordando que «todo lo impositivo debe ingresar por Diputados y no por el Senado». Su afirmación culmina con un reproche hacia la falta de preparación de algunos representantes: «No hay que explicárselos, vayan a estudiar un poco».