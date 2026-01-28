Escapada Cervecera: A 20 km de Córdoba por un Fin de Semana Perfecto

El próximo 7 de febrero, Villa Allende se transformará en el epicentro de la cerveza artesanal con la cuarta edición del Birra Weekend, un festival que promete combinar lo mejor de la gastronomía y la música en vivo.

Un Evento Imperdible para los Amantes de la Cerveza

Desde las 19 horas en el Polideportivo Atilio Minoldo, este festival, impulsado por la Municipalidad, se ha consolidado como una cita ineludible del verano, donde los emprendedores locales tendrán la oportunidad de mostrar su talento, acompañado de cervezas artesanales de la región y más de una sorpresa gastronómica.

Una Experiencia Sensorial Única

Este año, la principal novedad será una cata sensorial de cerveza que dará inicio a las 19 horas. Dirigida por dos cervecerías locales, esta actividad permitirá a los asistentes explorar diferentes variedades y procesos de elaboración antes de disfrutar de los espectáculos musicales.

Música y Diversión para Todos

A partir de las 20 horas, la música tomará el centro del escenario con la actuación de The Dust, una banda tributo a Queen, seguida por Desertores, un grupo local de rock and roll. La presentación estará a cargo del reconocido periodista Nolo Sánchez.

Apoyando a los Emprendedores Locales

El festival contará con la participación de entre seis y siete cervecerías artesanales, mientras que la oferta gastronómica se centrará en resaltar los comercios cercanos al polideportivo. “Queremos potenciar el consumo local”, destacó Mariano Villa, secretario de Desarrollo Humano de Villa Allende.

Una Convocatoria Atractiva

La organización espera atraer a entre 1,500 y 2,000 asistentes en rotación a lo largo de la jornada, consolidando al Birra Weekend como un punto de encuentro familiar que celebra la cultura local y el turismo en la ciudad.

Un Festival para Todos

El Birra Weekend no solo es una oportunidad para disfrutar de cervezas artesanales, sino también un espacio para fomentar el desarrollo de los productores locales, integrando gastronomía, música y comunidad.