Champions League: ¡Sigue la acción en vivo!

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 llega a su fin con una jornada emocionante, donde los equipos luchan por un lugar en los octavos de final. Este miércoles, 18 partidos definirán quiénes avanzarán y quiénes quedarán fuera del torneo.

Goles que Marcan la Diferencia

En un inicio electrizante, Florian Wirtz anotó el primer gol para Liverpool contra Qarabag a los 15 minutos, consolidando la ventaja para los Reds en su búsqueda de clasificar. Además, otros grandes como el Manchester City y el Chelsea también lograron abrir el marcador, lo que añade más tensión a esta jornada decisiva.

Partidos Cruciales y Resultados Clave

El Manchester City se puso al frente con un tanto ante el Galatasaray, mientras que el Chelsea se adelanta en su partido contra el Napoli gracias a un penal convertido. Por su parte, el Atlético de Madrid, con una ventaja mínima de 1-0 sobre Bodo, mantiene viva la esperanza de clasificar directamente.

La Participación de los Argentinos en Europa

Este miércoles, varios jugadores argentinos son protagonistas en la competición. Franco Mastantuono defiende los colores del Real Madrid, que buscará asegurarse un lugar en los octavos. Nicolás Otamendi lidera al Benfica como capitán, acompañado por Gianluca Prestianni en la alineación titular. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid, Nicolás González y Julián Álvarez están listos para dar lo mejor de sí en este partido crucial.

Acciones de Argentinidad en la Champions

El Chelsea alineará a Enzo Fernández desde el inicio, reforzando su media cancha. Alexis Mac Allister será otra de las figuras argentinas, portando la camiseta de Liverpool. Además, en Bayer Leverkusen, Enzequiel Fernández tiene la oportunidad de brillar, mientras que en el Olympique de Marsella jugarán Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, buscando dejar su huella en este torneo.

Un Repaso a la Jornada de Clasificación

Se están jugando simultáneamente 18 encuentros que determinarán quiénes avanzan a la siguiente fase. Con cada gol y cada jugada, las emociones se intensifican. La competición promete sorpresas, y solo los mejores podrán continuar el camino hacia la gloria de la Champions League.