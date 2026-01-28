La Reserva Federal de EE. UU. decide mantener las tasas de interés estables

La Reserva Federal de Estados Unidos concluyó su primera reunión del año manteniendo las tasas de interés sin cambios, una decisión que responde a las expectativas del mercado y a un entorno económico mixto.

En la reunión reciente, la Reserva Federal (Fed) optó por mantener las tasas de interés en el rango de 3,5% a 3,75%. Esta decisión se produce después de tres recortes consecutivos hacia finales del año pasado, a pesar de las presiones del presidente Donald Trump por más recortes.

El Banco Central adquirió más de 1.000 millones de dólares en lo que va de enero.

Resultados de la Votación

La votación sobre la decisión de las tasas fue ajustada, con un resultado de 10 a 2. Los gobernadores Stephen I. Miran y Christopher J. Waller expresaron su preferencia por un recorte inmediato de 25 puntos básicos, evidenciando divisiones en la estrategia de la Fed.

Perspectivas de la Economía

Según el comunicado oficial, la actividad económica muestra un «ritmo sólido», aunque la creación de empleo permanece rezagada. A pesar de algunos indicios de estabilización en la tasa de desempleo, el organismo reconoce que el mercado laboral sigue siendo un desafío.

Inflación y Objetivos

La inflación continúa siendo una preocupación para la Fed. El comunicado enfatiza que «la inflación sigue siendo algo elevada», reafirmando el compromiso de retornar a un objetivo del 2%. Este enfoque indica que, a pesar de un crecimiento moderado, la Fed no está lista para adoptar políticas más expansivas.

Desde el Centro de Estudios de Política Económica (CEPEC), se describe el tono del comunicado como conservador y estable, presentando una perspectiva optimista sobre el crecimiento, pero sin señales inmediatas de flexibilización en las políticas monetarias.

La situación económica queda en desarrollo, con el monitoreo constante de los indicadores clave por parte de la Reserva Federal.