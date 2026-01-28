Misiones Refuerza su Estrategia para Proteger al Yaguareté

La provincia de Misiones se posiciona como un actor fundamental en la protección del yaguareté, uno de los felinos más emblemáticos de América, a través de la activa participación de la Subcomisión Selva Paranaense.

El Yaguareté en Peligro

El yaguareté (Panthera onca), el felino más grande de América, enfrenta una alarmante disminución en su población y hábitat. Actualmente, es difícil encontrar más de 250 ejemplares silvestres en el país, siendo la Selva Paranaense misionera su último refugio. La situación crítica demanda acciones urgentes para asegurar su supervivencia, como lo ha subrayado el Gobierno de Misiones.

¿Qué es la Subcomisión Selva Paranaense?

La Subcomisión Selva Paranaense forma parte del Comité de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Yaguareté. Su objetivo es desarrollar políticas específicas que resalten la importancia ecológica de esta región. Misiones es la única provincia que integra este espacio técnico, lo cual resalta su compromiso con la conservación.

Este esfuerzo se encuentra respaldado por la Ley XVI N.º 78, que establece el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos, posicionando a Misiones como pionera en la materia. El yaguareté ha sido declarado Monumento Natural Provincial y Nacional, lo que garantiza su protección total contra la caza y otros riesgos.

Colaboración Multisectorial

La Subcomisión está compuesta por una diversidad de actores, incluidos expertos de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos se destacan:

Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), Ministerio del Agro y la Producción, Administración de Parques Nacionales, Fundación Vida Silvestre Argentina y demás instituciones comprometidas con la conservación. Esta colaboración busca robustecer el enfoque ante desafíos ambientales.

Acciones en Curso

El trabajo de la subcomisión incluye una variedad de iniciativas cruciales, tales como:

Monitoreo Poblacional y Investigación Científica diseñadas para entender mejor la dinámica del yaguareté en su hábitat natural. También se trabaja en prevención de conflictos con las comunidades locales, control de la caza furtiva, educación ambiental y el rescate de ejemplares, tanto en libertad como en cautiverio.

Asimismo, se están implementando acciones estratégicas para combatir amenazas como la deforestación, la expansión urbana y los accidentes viales que afectan a estos majestuosos felinos.