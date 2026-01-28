Vino Argentino Brilla en Nueva York: Dos Grandes Premios en los Wine Star Awards

Los vinos de Argentina dejaron su huella en la prestigiosa gala de los Wine Star Awards 2023, celebrada en The Glasshouse, Nueva York, donde la excelencia vinícola nacional fue reconocida a nivel internacional.

En una noche cargada de emociones, dos destacados representantes del vino argentino, **Bodega Luigi Bosca** y **Alejandro P. Bulgheroni**, se alzaron con importantes premios que celebran la tradición y la innovación en la industria vitivinícola.

Premios Reconocen la Excelencia Vinícola

La revista especializada Wine Enthusiast premió a **Luigi Bosca** como la **Mejor Bodega del Nuevo Mundo**, destacando su largo historial de innovación y calidad en la producción de vinos. Por su parte, **Alejandro P. Bulgheroni** fue galardonado con el **Lifetime Achievement Award**, un reconocimiento a su trayectoria y contribuciones significativas a la viticultura.

Luigi Bosca: Tradición y Modernidad

La mención a Luigi Bosca no es casualidad. Esta bodega ha sabido combinar la herencia vinícola argentina con un enfoque moderno y sostenible. En su discurso, **Alberto Arizu (h)**, presidente ejecutivo y líder de la cuarta generación de la bodega, enfatizó: “Hemos explorado la riqueza de los suelos al pie de los Andes y aprendido a adaptarnos a condiciones difíciles. Este premio tiene un significado especial para nosotros: en 125 años hemos remodelado el concepto del vino argentino.”

Un Legado Sustentable: Alejandro P. Bulgheroni

Considerado un pionero en la sustentabilidad en la viticultura, Bulgheroni fue aplaudido por su compromiso con un modelo de producción que respeta el medio ambiente. Al recibir su premio, señaló: “Cada bodega que forma parte de mi grupo refleja nuestra filosofía de creación de vinos únicos, respetuosos con la naturaleza y enriquecidos por la cultura local.” Su conglomerado abarca 15 bodegas en 6 países, afirmando su influencia global.

Celebrando 125 Años de Luigi Bosca

Este año, Luigi Bosca festeja su **125.º aniversario**, un hito que subraya su papel como referente en la producción de **Malbecs** de renombre. Durante esta trayectoria, la bodega ha consolidado su posición en el mercado internacional gracias a la calidad y singularidad de sus producciones.

Un Reconocimiento Sin Precedentes

El **Lifetime Achievement Award** es uno de los galardones más destacados en la industria del vino y ya ha sido otorgado anteriormente a notables figuras como **Nicolás Catena Zapata**. Este reconocimiento no solo celebra la trayectoria personal de Bulgheroni, sino que también resalta el crecimiento y la evolución del vino argentino en la escena global.

Así, la participación de estas emblemáticas bodegas en los Wine Star Awards no solo pone de manifiesto la calidad del vino argentino, sino que también refuerza el compromiso del país con la tradición, la innovación y un futuro sustentable en la producción vitivinícola.