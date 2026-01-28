Descubre ‘Berlín y la Dama del Armiño’

¡Descubre el Impactante Regreso de Berlín en Netflix!

La popular serie La casa de papel continúa expandiendo su universo con el esperado spin-off llamado Berlín y la dama del armiño, donde el carismático personaje interpretado por Pedro Alonso tomará el protagonismo. El estreno está programado para el 15 de mayo y promete un emocionante viaje lleno de seducción y estrategia en la vibrante ciudad de Sevilla.

La historia se centrará en un audaz golpe maestro que entrelaza elementos psicológicos con un despliegue visual cautivador. Con la visión creativa de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la serie busca elevar la narrativa a un nuevo nivel.

Sevilla: El nuevo escenario del juego

El primer avance revela la hermosa Sevilla, una ciudad que se convierte en el telón de fondo perfecto, combinando su rica arquitectura con el tenso ritmo de los planes de Berlín. Las filmaciones se realizaron en locaciones emblemáticas, integrando el glamur que ha cautivado a la audiencia desde el inicio de la franquicia.

El equipo de Berlín y sus nuevos aliados

Berlín regresa con su inseparable banda, familiarizada con sus complicados planes. Sin embargo, la llegada de Damián y Candela, interpretada por **Inma Cuesta**, agrega un nuevo nivel de intriga y romance a la trama.

Un elenco que atrapa

Los seguidores de Berlín podrán disfrutar de actuaciones de actores como **Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández** y **Joel Sánchez**. La serie también presentará a **José Luis García-Pérez** y **Marta Nieto** en los papeles del Duque y la Duquesa de Málaga, aportando dinamismo a la narrativa.

Una trama llena de giros

La historia gira en torno a un robo meticulosamente planeado: la *dama del armiño*. No obstante, el verdadero objetivo es la aristocrática pareja que intenta manipular a Berlín a su favor. Esta intriga revela una faceta más oscura del personaje, asegurando que la trama no sea simplemente otro atraco.

Ocho episodios llenos de emoción

Con un total de ocho episodios, la producción promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. El guion está en manos de Pina y Martínez Lobato, en colaboración con un equipo talentoso, mientras que la dirección se divide entre **Albert Pintó, David Barrocal** y **José Manuel Cravioto**.

Berlín: Un personaje de contrastes

La serie profundiza en la complejidad de Berlín, un ladrón que combina atractivo y un peligro latente, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia. La exploración de su psicología, su relación con el poder y los dilemas éticos que enfrenta enriquecerán aún más la narrativa.

Un nuevo capítulo en el universo de los atracos

*Berlín y la dama del armiño* busca revitalizar la icónica franquicia de Netflix con nuevos escenarios y personajes intrigantes. La combinación de tensión, deseo y enfrentamientos promete una experiencia visual cautivadora que continuará atrapando a la audiencia.

La saga de los atracos no se detiene, y Sevilla se convierte en el nuevo laberinto para un personaje que no se detiene ante los desafíos. Pronto sabremos si esta nueva entrega logra una vez más la conexión con los espectadores como sus predecesoras.