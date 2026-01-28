Precio del Dólar Blue – 28 de enero de 2026

Últimas Cotizaciones del Dólar: ¿Qué pasó hoy, 28 de enero de 2026?

Hoy, el mercado cambiario argentino presenta notables variaciones en las cotizaciones del dólar, reflejando la dinámica económica del país. Aquí te dejamos un resumen detallado con las cifras más relevantes.

Valor del Dólar Blue al Cierre de la Jornada

El dólar blue, conocido por su cotización en el mercado paralelo, cerró hoy a $1.465,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.

Cierre del Dólar Oficial

Según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se posicionó en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta, marcando una referencia fundamental en el mercado.

Miguel Ponce advierte: “Hay un temor a una caída mantenida del dólar”, lo cual refleja la incertidumbre en el escenario económico actual.

Valor del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera en $1.460,80 para la compra y $1.462,00 para la venta, mostrando así las fluctuaciones en las distintas modalidades de cambio.

Cierre del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se estableció en $1.508,40 para la compra y $1.509,30 para la venta, lo que marca un aspecto relevante para los inversores.

Eduardo Jacobs declara: “Cuestiono el reclamo de Techint por dumping; esto deslegitimaría todo el proceso de inversión en Argentina”.

Cotización del Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se negocia a $1.512,90 para la compra y $1.513,00 para la venta, destacándose como una alternativa en el mercado actual.

Dólar Tarjeta: Cotización Actual

En cuanto al dólar tarjeta, que afecta a los consumos en el exterior, se encuentra en $1.904,50 como referencia, impactando directamente en los gastos de los viajeros.

Riesgo País: El riesgo país se ubicó hoy en 491 puntos básicos, un indicador clave para entender la situación económica de Argentina en comparación con otros países de la región.