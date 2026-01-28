Familia busca desesperadamente a ser querido desaparecido desde hace una semana

Desesperada búsqueda de Narela Barreto: desaparecida en Los Ángeles

Un llamado a la solidaridad para encontrar a una joven argentina de 21 años que desapareció en Estados Unidos.

Narela Barreto, de 21 años, ha desaparecido en Los Ángeles, generando una creciente preocupación entre sus familiares y amigos en Argentina, quienes se organizan para promover su búsqueda.

Según la información proporcionada por sus seres queridos, Narela fue vista por última vez el 21 de enero. Desde ese momento, no han recibido noticias de ella, lo que ha incrementado la angustia de su familia, que reside en Argentina.

La alerta sobre su desaparición se hizo viral a través de las redes sociales, cuando una prima de Narela publicó: “Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el 21/01/2026 en Los Ángeles, California. Mi prima es argentina y no hemos tenido información sobre ella en días. La familia y amigos están desesperados por noticias, pero no hemos recibido comunicación de ninguna autoridad”, reveló en Facebook.

Narela, originaria de Banfield, alquilaba un departamento en el centro de Los Ángeles y lleva dos años viviendo en Estados Unidos. Sus allegados aseguran que tiene toda la documentación en regla. La familia ha solicitado la colaboración de la comunidad para difundir su caso y ha instado a que cualquier información relevante sea reportada a las autoridades o al número indicado en las imágenes compartidas.

Asimismo, han intentado comunicarse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para verificar si Narela había sido detenida, pero les confirmaron que no había registros de su captura. También han contacto con la embajada argentina para obtener apoyo.

“Ella tiene todos sus papeles y la visa”, comentó Luján, una amiga de Narela que reside en Estados Unidos, en declaraciones a TN. Junto a un grupo de conocidos, han comenzado a colocar carteles en el vecindario con la esperanza de obtener pistas sobre su paradero.