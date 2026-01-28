Benfica vs. Real Madrid: Sigue en vivo el partido de Champions

El conjunto blanco se enfrenta al Benfica en un partido crucial que definirá su destino en la Champions League. Con una victoria o un empate, el Real Madrid asegurará su posición entre los ocho mejores del torneo.

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 llega a su fin con la octava jornada, y todos los encuentros se jugarán de manera simultánea. El Real Madrid, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, se encuentra actualmente en la tercera posición de su grupo, acumulando 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas. Con un escenario de clasificación muy claro, el equipo necesita al menos un empate contra el Benfica en el estadio Da Luz para avanzar sin depender de otros resultados.

Formación del Real Madrid

El director técnico ha revelado el once inicial del Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Un Encuentro de Altas Expectativas

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Infobae y a este emocionante duelo de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Los blancos buscan consolidar un lugar en el top 8 del torneo, mientras que el Benfica necesita una victoria que les permita seguir soñando con los playoffs, aunque también requieren que otros resultados les favorezcan.