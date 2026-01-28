Telefe lanza una nueva novela que desafiará a las producciones turcas

Con el fenómeno de las novelas turcas todavía en auge, Telefe se prepara para incorporar una nueva joya de la televisión latinoamericana: "Todas las flores". Esta emocionante trama brasileña promete capturar la atención de los espectadores a partir de mediados de febrero.

El éxito de las ficciones turcas continúa

La programación vespertina de Telefe ha tenido un sobresaliente desempeño, especialmente con su exitoso bloque de dramas turcos que incluye «Pasión prohibida», «Bahar» y «La traición». Estas producciones han logrado posicionarse con cifras de rating que van de 5 a 7.5 puntos, consolidando un espacio fuerte en la preferencia del público argentino.

Un nuevo aire desde Brasil

A diferencia de sus anteriores incorporaciones, la próxima serie del canal no proviene de Turquía sino de Brasil. «Todas las flores», producida por TV Globo, promete hacer frente a los grandes éxitos de su predecesora «Avenida Brasil». Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, se espera que la serie se emita de lunes a viernes por la tarde, integrándose en el contenido habitual del canal.

Trama envolvente y protagonista cautivadora

La historia sigue a Maíra, una joven con discapacidad visual que ha desarrollado un extraordinario sentido del olfato, convirtiéndose en una reconocida perfumista. Su vida da un giro inesperado cuando su madre, Zoe, quien la había rechazado al nacer, regresa para pedir perdón. Esta compleja relación madre-hija desencadena una serie de eventos trágicos que alteran la vida de Maíra de manera conmovedora.

Un drama lleno de giros inesperados

La narrativa avanza con el descubrimiento de secretos familiares y relaciones enredadas. Durante la historia, Maíra se entera de que tiene una hermana menor, Vanessa, que requiere un trasplante de médula ósea. Sin embargo, la tensión aumenta cuando los sentimientos de Rivaldo, el novio de Vanessa, se complican al enamorarse de Maíra.

El atractivo del culebrón clasico

«Todas las flores» se adentra en los tópicos típicos del culebrón tradicional, espléndidamente entrelazando temas como los traumas infantiles, engaños, secretos y complejidades familiares. Esta serie llega al público con la promesa de mantenerlos enganchados en cada episodio.

Un lanzamiento esperado en América Latina

La serie tuvo su estreno en Brasil el 19 de octubre de 2022, y actualmente está disponible en la plataforma de streaming ViX en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Con un elenco destacado que incluye a Humberto Carrão y Letícia Colin, y bajo la creación de João Emanuel Carneiro —el autor de «Avenida Brasil»—, «Todas las flores» se convierte en una de las novedades más esperadas para el público argentino que busca nuevas emociones en la televisión.