Riesgo país bajo 500 puntos: ¿Dónde se posiciona Argentina en el ranking regional?

Un significativo descenso en el riesgo país argentino brinda un soplo de optimismo en los mercados financieros. Con un valor que ha caído a 484 puntos, el país muestra señales de recuperación económica.

Un descenso histórico

El riesgo país argentino ha marcado un hito, ubicándose en 484 unidades, un nivel que no se veía desde junio de 2018. Este cambio se produce en un contexto de mejoría financiera, caracterizada por un aumento en los bonos soberanos y un renovado interés de los inversores en la deuda argentina.

Factores detrás de la baja del riesgo país

Uno de los principales motores de esta mejora es la política de acumulación de reservas del Banco Central. Desde la implementación de un nuevo esquema cambiario, la autoridad monetaria ha adquirido divisas de forma constante, con un total que supera los 1.049 millones de dólares. Esta actividad ha contribuido a generar una percepción de estabilidad y confianza en el mercado.

Las proyecciones indican que las compras de divisas podrían ascender a entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo del estado de la economía. Sin embargo, la falta de una acumulación sostenida había sido un punto crítico en el debate económico, afectando la percepción de la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones externas.

El panorama regional

A nivel regional, Argentina se sitúa en el medio del ranking de riesgo país, con 486 puntos. Aunque todavía se encuentra por encima de países como Uruguay, que tiene el menor riesgo de Latinoamérica con 70 puntos, Argentina ha conseguido mejorar su posición relativa frente a economías como Bolivia, Belice y Venezuela, que enfrentan desafíos más grandes.

Comparativa con otros países de la región

A continuación, se presenta la posición de Argentina en comparación con algunos países sudamericanos:

Uruguay: 70

Chile: 87

Paraguay: 112

Perú: 128

Brasil: 186

México: 222

Colombia: 260

Ecuador: 454

Argentina: 486

Definiendo el riesgo país

El riesgo país se refiere a un índice que mide la situación financiera de un país en comparación con otros, calculando la diferencia en los intereses que se pagan por la deuda soberana frente a la tasa que se paga por los bonos emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos, que son considerados de bajo riesgo.