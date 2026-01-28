Salarios del Servicio Doméstico en Febrero de 2026

En febrero de 2026, las trabajadoras domésticas argentinas recibirán los salarios básicos establecidos, sin novedades en las actualizaciones paritarias para el sector. Aquí te contamos todos los detalles relevantes.

Durante este mes, las trabajadoras del hogar continuarán percibiendo los salarios fijados en la última resolución oficial. Las cantidades varían según la categoría laboral y la modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que las sumas no remunerativas que se abonaron en noviembre y diciembre se incorporaron de manera permanente al salario básico desde enero, lo que resultó en un aumento tanto en el valor de la hora como en el sueldo mensual.

Desglose de Salarios por Categoría

Primera categoría: Supervisores/as

Con retiro:

$3.895,56 por hora

$485.961,09 mensuales

Sin retiro:

$4.254,05 por hora

$539.711,97 mensuales

Segunda categoría: Tareas Específicas

Con retiro:

$3.696,15 por hora

$452.478,51 mensuales

Sin retiro:

$4.039,45 por hora

$502.101,03 mensuales

Tercera categoría: Caseros

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Cuarta categoría: Asistencia y Cuidado de Personas

Con retiro:

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Sin retiro:

$3.894,43 por hora

$490.745,56 mensuales

Quinta categoría: Tareas Generales

Con retiro:

$3.250,10 por hora

$398.722,14 mensuales

Sin retiro:

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Adicionales Obligatorios

Además del salario básico, la normativa vigente establece ciertos adicionales obligatorios. Uno de los más destacados es el plus por antigüedad, que es del 1% del salario mensual por cada año trabajado. Asimismo, en ciertas provincias se puede aplicar un adicional por zona desfavorable bajo condiciones específicas.