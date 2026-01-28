Salarios del Servicio Doméstico en Febrero de 2026

Salarios de Trabajadoras Domésticas: Lo que Debes Saber para Febrero de 2026
En febrero de 2026, las trabajadoras domésticas argentinas recibirán los salarios básicos establecidos, sin novedades en las actualizaciones paritarias para el sector. Aquí te contamos todos los detalles relevantes.
Durante este mes, las trabajadoras del hogar continuarán percibiendo los salarios fijados en la última resolución oficial. Las cantidades varían según la categoría laboral y la modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que las sumas no remunerativas que se abonaron en noviembre y diciembre se incorporaron de manera permanente al salario básico desde enero, lo que resultó en un aumento tanto en el valor de la hora como en el sueldo mensual.
Desglose de Salarios por Categoría
Primera categoría: Supervisores/as
Con retiro:
$3.895,56 por hora
$485.961,09 mensuales
Sin retiro:
$4.254,05 por hora
$539.711,97 mensuales
Segunda categoría: Tareas Específicas
Con retiro:
$3.696,15 por hora
$452.478,51 mensuales
Sin retiro:
$4.039,45 por hora
$502.101,03 mensuales
Tercera categoría: Caseros
$3.494,25 por hora
$441.806,54 mensuales
Cuarta categoría: Asistencia y Cuidado de Personas
Con retiro:
$3.494,25 por hora
$441.806,54 mensuales
Sin retiro:
$3.894,43 por hora
$490.745,56 mensuales
Quinta categoría: Tareas Generales
Con retiro:
$3.250,10 por hora
$398.722,14 mensuales
Sin retiro:
$3.494,25 por hora
$441.806,54 mensuales
Adicionales Obligatorios
Además del salario básico, la normativa vigente establece ciertos adicionales obligatorios. Uno de los más destacados es el plus por antigüedad, que es del 1% del salario mensual por cada año trabajado. Asimismo, en ciertas provincias se puede aplicar un adicional por zona desfavorable bajo condiciones específicas.