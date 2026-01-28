Milei: ‘Cristina Kirchner quebró el sistema previsional’

El Presidente de Argentina lanza una dura crítica al kirchnerismo en medio del intenso debate sobre las jubilaciones, advirtiendo sobre el riesgo para el futuro del Estado.

Javier Milei, al frente del Ejecutivo, ha intensificado su ataque hacia la oposición, especialmente hacia Cristina Kirchner, a quien acusa de llevar el sistema previsional al borde del colapso debido a decisiones de corto plazos. Esta declaración fue hecha pública a través de sus redes sociales, reflejando un tono marcadamente confrontativo.

“Destruyeron el sistema previsional para hacer populismo a corto plazo, sin pensar en lo que dejarían a su sucesor”, expresó el mandatario en su mensaje. En este mismo contexto, advertió que los sectores que gobernaron anteriormente ahora promueven iniciativas que podrían llevar a la quiebra del Estado.

El Debate en el Congreso: Jubilaciones y Futuro Económico

Desde el seno del Gobierno, se sostiene que las propuestas actuales en la Cámara de Diputados solo agudizan los desequilibrios fiscales y ponen en peligro la viabilidad de las cuentas públicas. Esta posición ha sido reiterada por el oficialismo en cada sesión del debate legislativo sobre jubilaciones y políticas de gasto social.

Milei ha insistido en que el sistema ha sufrido daños estructurales como resultado de decisiones erradas en las últimas décadas, y que cualquier cambio deberá priorizar la sustentabilidad económica con el fin de evitar nuevas crisis.

Estrategias Discursivas y Carga Política

El mensaje presidencial concluyó con un pronunciamiento político contundente: “Por suerte están de salida”. Esta afirmación refuerza la estrategia del oficialismo de confrontar de manera abierta al kirchnerismo y de culparlo por la herencia económica actual, con una atención especial en la situación del régimen jubilatorio.

Este intercambio se produce en un escenario de alta tensión política, marcado por proyectos previsionales en discusión y un debate profundo sobre cómo restaurar un sistema que, según el Gobierno, ha sido deteriorado por decisiones de carácter electoralista.