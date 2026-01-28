Miguel Ponce advierte: “Temen una caída prolongada del dólar”

La reciente inestabilidad de los mercados internacionales ha llevado al oro y otros metales preciosos a niveles históricos, con implicaciones preocupantes y un impacto directo en la economía global.

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, compartió su perspectiva sobre la significativa volatilidad de los mercados internacionales en una entrevista con Canal E. Destacó la alarmante caída del dólar y el ascenso del valor del oro, que reflejan un panorama global incierto.

Movimientos Bruscos en el Mercado de Metales

Ponce catalogó la situación actual como un «verdadero terremoto». El impacto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido inmediato: «Tras su anuncio, el valor del oro ha superado los 5.300, cuando antes no alcanzaba los 5.000», aseguró. Este repunte del oro está acompañado por el incremento en los precios de otros metales como la plata, que se ha situado en torno a los 110/111, y el platino y paladio, que también están experimentando un crecimiento notable.

Incertidumbre Monetaria Global

El analista explicó que la reciente volatilidad no solo obedece a factores económicos tradicionales, sino que también refleja una creciente incertidumbre en el sistema financiero. «Estamos ante una crisis del sistema monetario que puede interpretarse como un verdadero reseteo monetario», enfatizó.

En este contexto, el oro se está posicionando nuevamente como un refugio de valor, mientras que la Reserva Federal se encuentra bajo presión para ajustar sus tasas de interés. «La FED está siendo presionada por Trump para que baje las tasas», indicó Ponce, sugiriendo que estos movimientos podrían acentuar la pérdida de confianza en las monedas tradicionales.

Desconfianza en el Dólar y Nuevos Paradigmas

El temor a una caída sostenida del dólar plantea desafíos significativos para la economía global. «Estamos ante un proceso de desdolarización y desfiabilización de las monedas», advirtió Ponce, resaltando que los cambios actuales no son meramente cíclicos, sino indicativos de una transformación en cómo se perciben y utilizan las divisas en el mundo contemporáneo.