Incendios en la Patagonia: Claves del decreto vigente, prohibiciones y consejos de prevención

Incendios en la Patagonia: Río Negro Activa la Emergencia Ígnea para Combatir el Fuego

La Patagonia enfrenta un grave desafío con incendios forestales que amenazan comunidades y ecosistemas. En respuesta, Río Negro declara el estado de Emergencia Ígnea, implementando medidas estrictas para controlar el uso del fuego.

La Emergencia Ígnea en Acción

El estado de Emergencia Ígnea se activa cuando los riesgos de incendios son altos. En Patagonia, factores como temperaturas extremas y vientos intensos exacerban esta situación. El Decreto 1004/25 busca mitigar estos peligros a través de regulaciones estrictas y vigilancia constante.

Restricciones Generales de Uso del Fuego

A pesar de las fluctuaciones en el índice diario de riesgo de incendios, hay prohibiciones permanentes en la provincia. Está prohibido encender fuego en lugares públicos como playas y senderos, así como realizar quemas en cualquier parte del territorio.

Prohibiciones Absolutas en Situación Crítica

Cuando el índice de peligro es extremo, las restricciones se intensifican: encender fuego en cualquier lugar, incluso en propiedades privadas, está totalmente prohibido. Actividades como asados solo son permitidas en espacios cerrados que cumplan con las normativas vigentes.

El Rol del SPLIF y la Seguridad en Zonas Turísticas

El Sistema Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) no otorgará autorizaciones para hacer fuego, sino que se encargará de la supervisión y la educación sobre el uso seguro del fuego. La información errónea sobre lugares permitidos para hacer fogatas es un problema recurrente en zonas turísticas.

Cómo Reportar Emergencias de Fuego

Es crucial reportar cualquier indicio de fuego o humo a las autoridades a través de números oficiales como el 103 de Protección Civil. Comunicar de manera clara y rápida puede ser determinante para la respuesta efectiva ante emergencias.

Estrategias de Prevención en la Patagonia

Más allá de la emergencia, el compromiso por prevenir incendios es crítico. La difusión diaria del índice de riesgo y la concientización en la comunidad son esenciales para minimizar el impacto de los incendios en la región. La responsabilidad colectiva es vital para proteger el entorno y evitar desastres ambientales significativos.