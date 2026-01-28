Europa League: ¡Se definen los clasificados para octavos!

Este jueves, la emoción se apodera de la Europa League con 18 partidos cruciales que decidirán los equipos que avanzarán a las fases eliminatorias. Con Emiliano "Dibu" Martínez y Nicolás Tagliafico ya clasificados, la agitación está garantizada.

La jornada de hoy es decisiva en la UEFA Europa League, el torneo más prestigioso de clubes en Europa después de la Champions League. Se disputarán 18 encuentros a la misma hora, donde los equipos buscarán sellar su lugar en los octavos de final y los playoffs.

Hasta el momento, solo el Lyon y el Aston Villa, donde juegan los argentinos Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez, han asegurado su paso a la siguiente fase. Ambos equipos lograron reunir 18 puntos de 21 posibles, con el Lyon liderando la tabla gracias a una mejor diferencia de goles.

Equipos en la Búsqueda de Clasificación

El Friburgo de Alemania se encuentra en una posición privilegiada con 17 puntos, mientras que el Midtjylland de Dinamarca y el Sporting Braga de Portugal siguen de cerca con 16 unidades. En la zona de clasificación directa, también están competidores como la Roma de Italia, el Ferencvaros de Hungría y el Betis de España, aunque hay varias instituciones, como el Porto y el Celta de Vigo, que están al acecho.

La Lucha por los Playoffs y la Zona de Eliminación

En la pelea por los playoffs, equipos como Nottingham Forest, Viktoria Plzen y Fenerbahce tienen pocas posibilidades de alcanzar el grupo de los mejores. A su vez, clubes como Ludogorets, Feyenoord y Red Bull Salzburgo aún mantienen opciones matemáticas de avanzar, a pesar de estar momentáneamente fuera de los lugares de privilegio.

Programación de la Fecha 8 de la Europa League

Los partidos comenzarán a las 17 horas y son los siguientes: