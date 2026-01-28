Bridgerton Temporada 4: Estreno y todo lo que necesitas saber para el 29 de enero en Netflix

La tan esperada cuarta temporada de Bridgerton ya está casi aquí. Con un nuevo enfoque en el intrigante Benedict Bridgerton, esta entrega busca conquistar a los fanáticos con una historia entrelazada de romance y realidades de la Regencia londinense.

Nueva Narrativa: Un Encuentro entre Fantasía y Realidad

En esta ocasión, los espectadores serán testigos de un relato que combina la esencia de los cuentos de hadas con las complejidades sociales de la época. La showrunner Jess Brownell promete una experiencia renovada, explorando la relación entre dos mundos opuestos: la aristocracia y la lucha diaria.

Basada en el Aclamado Novela de Julia Quinn

La trama de la temporada se inspira en «An Offer from a Gentleman», marcando un cambio al alejarnos de los típicos bailes para enfocarnos en la enigmática «Dama de Plata». A través de un cautivador baile de máscaras, Benedict se embarcará en una de las historias de amor más intensas de la serie.

¡Es Hora de Marcar la Fecha!

Atentos, fans de la serie: el **29 de enero de 2026** será un día clave, ya que **Bridgerton** lanzará su primera parte, compuesta por cuatro episodios. Esta primera mitad permitirá disfrutar del inicio de la historia de amor entre Benedict y su misteriosa amante antes de la conclusión, programada para el 26 de febrero.

Horarios de Estreno por País

La cuarta temporada seguirá la estrategia habitual de lanzamientos de Netflix, disponibles de forma simultánea a la medianoche en la costa oeste de EE.UU. Los horarios varían según el país, asegurando que todos los fans puedan ser parte de este paso al frente en la narrativa de **Bridgerton**.

Un Romance de Opuestos

La historia de Benedict desafiará su rol como soltero reacio al amor, especialmente al conocer a Sophie Baek, una mujer de recursos que desafiará sus prejuicios y le enseñará sobre el amor verdadero. «Ambos personajes deben encontrar un punto de encuentro entre sus realidades», explica Brownell, prometiendo un recorrido cargado de emociones.

Expectativas y Nuevas Incorporaciones al Reparto

Este regreso a la pantalla no solo reitera el cariño por la familia Bridgerton, sino que también incorporará nuevos personajes que sin duda alterarán el estatus quo de la aristocracia. Las complejidades de las relaciones dentro de este círculo se verán intensificadas, creando un ambiente cargado de drama y romanticismo.

Un Futuro Prometedor

Para los que queden con ansias tras la primera parte, **Bridgerton** planea una continuación que culminará con momentos decisivos en la historia. La audiencia se verá envuelta en un torbellino de emociones mientras Benedict enfrenta las normas estrictas de su mundo para poder amar sin límites.