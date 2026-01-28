Coria Lahoz: «El riesgo país refleja la confianza del mercado en Argentina»

El economista Eduardo Coria Lahoz habló con Canal E sobre la reciente caída del riesgo país a 494 puntos básicos, la cifra más baja desde 2018, un indicativo de la creciente confianza de los inversores en el país.

Durante su entrevista, Coria Lahoz destacó que esta baja en el riesgo país refleja un cambio en la percepción del mercado hacia Argentina. «El riesgo país mide la confianza que el sector financiero tiene en nuestro país», explicó, al detallar el cálculo de este indicador.

Entendiendo el Riesgo País

El economista aclaró cómo se determina este parámetro financiero: «Se calcula como la diferencia en rendimiento entre un bono estadounidense a 10 años y uno de cualquier otro país». Así, si los bonos de EE.UU. ofrecen un 4% y los argentinos un 9%, la diferencia de 5% se transforma en los actuales 500 puntos de riesgo país.

Aunque celebró que Argentina ha superado la barrera de los 500 puntos, advirtió que aún se encuentra distante de sus vecinos. «Países como Chile tienen un riesgo país de solo 60 puntos», comparó, mientras que otros como Brasil o Uruguay rondan los 200 a 300 puntos.

Factores Clave en la Reducción del Riesgo

La confianza del mercado es esencial para reducir este riesgo. «Cuando aumenta la demanda de bonos, sube su precio, lo que reduce la rentabilidad y, por ende, el riesgo», subrayó Coria Lahoz.

La Acumulación de Reservas y su Impacto

Un aspecto crucial que ha contribuido a la disminución del riesgo país es la acumulación de reservas del Banco Central. “Críticas al Gobierno por no acumular reservas han cambiado a favor desde enero, acumulando más de 1.000 millones de dólares solo este mes”, indicó el economista.

Esta estrategia de reservas resulta fundamental ante los próximos vencimientos de deuda. “En junio se avecina otro pago significativo de 4.500 millones de dólares”, advirtió, subrayando la necesidad de mantener una buena gestión en este aspecto.