Capturada en Venezuela: Rosa González Rincón, fugitiva de Generación Zoe, tras cuatro años de escape.

Después de cuatro años escondiéndose, Rosa María González Rincón fue arrestada en San Cristóbal, Venezuela. La mujer, clave en el escandaloso esquema de Generación Zoe, tendrá que enfrentar su destino.

Con tan solo 30 años, González Rincón era considerada la prófuga más buscada en relación a la investigación que se lleva a cabo en Villa María, Córdoba. Tenía alertas rojas de Interpol y demandas de captura tanto de la fiscalía cordobesa como de tribunales en Buenos Aires.

El papel crucial en el esquema financiero

A través de evidencias judiciales y testimonios, se sabe que González Rincón fue la arquitecta de los algoritmos que prometían rendimientos exorbitantes a los inversores, superando cualquier expectativa del mercado financiero convencional.

En el apogeo de Generación Zoe, su líder, Leonardo Cositorto, la promovía como un ejemplo de capacidad interna, alabando su “mente brillante”, solo para luego acusarla de asociación ilícita.

La fuga y el escándalo de los bitcoins

Cositorto afirma que González Rincón huyó con 611 bitcoins durante el colapso de la empresa en 2022, un capital que inicialmente representaba 23 millones de dólares, pero que ahora se traduce en una fortuna cercana a los 56 millones.

De regreso al ámbito financiero

Tras el desplome de Generación Zoe, González Rincón desapareció nuevamente. Sin embargo, investigaciones sugieren que no se alejó del sector financiero, lanzando poco después un nuevo proyecto llamado Kurzena Limited, un broker establecido en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas.

Este nuevo esquema prometía retornos del 5% mensual a través de bots de trading, pero también fracasó, generando pérdidas de aproximadamente 300.000 dólares. Un inversor afectado ayudó a ubicar su paradero, lo que resultó en su arresto.

El futuro incierto de su extradición

Pese a su detención, la situación judicial de González Rincón sigue sin resolución. Argentina no posee relaciones diplomáticas con Venezuela, carece de embajada en Caracas y no tiene actualmente un país intermediario que facilite su extradición.