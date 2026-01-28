¿Qué aerolínea se beneficia del récord de pasajeros?

En un hito sin precedentes, el sector aerocomercial en Argentina alcanzó en 2025 un tráfico de más de 50 millones de pasajeros, consolidándose como el mejor año en la historia de la aviación del país.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reportó que se registraron 50,646,921 pasajeros en los aeropuertos argentinos, marcando un impresionante aumento del 12% en comparación con 2024 y superando en un 9% el récord anterior de 2023.

Crecimiento Sostenido y Nuevas Oportunidades

Este notable crecimiento refleja una tendencia positiva en el sector aerocomercial, donde Jetsmart ha sido clave. La aerolínea, respaldada por Indigo Partners, transportó 406,014 pasajeros en 2025, un significativo incremento del 55% respecto a 2024, consolidándose así como la segunda mayor aerolínea del mercado doméstico, solo detrás de Aerolíneas Argentinas y adelante de Flybondi.

Innovación y Capacidad Aumentada

Este crecimiento de Jetsmart se debe en gran parte a la incorporación de tres nuevos aviones Airbus A321 Neo, con capacidad para 240 pasajeros cada uno, que operan en un sistema que permite compartir aeronaves entre aerolíneas. Esta estrategia ha ampliado la oferta de vuelos disponibles, atrayendo así a más viajeros.

Distribución del Mercado Aerocomercial

Durante el mismo año, Aerolíneas Argentinas trasladó 864,295 pasajeros, una cifra inferior a los 907,114 del año anterior, mientras que Flybondi movilizó 305,360 personas, también por debajo de sus registros previos.

Así, la participación en el mercado doméstico se distribuyó de la siguiente manera: Aerolíneas Argentinas lidera con el 54%, seguida por Jetsmart con el 25%, y Flybondi con el 19%. El 2% restante corresponde a otras aerolíneas como Andes y American Jet.

Tráfico Nacional e Internacional en Números

El tráfico de cabotaje alcanzó un récord histórico con 34,735,497 pasajeros, un ligero aumento en comparación con 2023, y un 9% más que en 2024. En el ámbito internacional, se registraron 15,911,424 pasajeros, marcando un incremento del 6% respecto al récord de 2018 y un 18% más que el año anterior.

Factores que Impulsan el Crecimiento

Desde el Gobierno nacional destacan que estos resultados son fruto de la apertura y desregulación del mercado aerocomercial, en línea con la política de Cielos Abiertos. Durante 2025, se autorizaron 63 nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales.

Opiniones de Expertos

El consultor aerocomercial Carlos Vázquez aclaró que el crecimiento de Jetsmart se debió a una mayor capacidad operativa, y no a estrategias comerciales específicas. “Jetsmart aumentó su participación gracias a la incorporación de más aviones, ofreciendo más vuelos y mayor capacidad”, afirmó.

En contraste, Flybondi vio una disminución en su participación por no haber logrado mantener su programación de vuelos. “Evidentemente, no realizó los vuelos que hubiera hecho si contaba con la flota adecuada”, indicó Vázquez.

Respecto a Aerolíneas Argentinas, aunque no perdió pasajeros en números absolutos, cedió en términos de cuota de mercado. “El crecimiento del cabotaje fue absorbido casi en su totalidad por Jetsmart”, concluyó.