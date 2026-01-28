‘Soy mestiza’ lidera las nominaciones a los Premios Carlos 2026

Premios Carlos 2026: Las nominaciones que marcan la agenda de Villa Carlos Paz

La temporada de verano en Villa Carlos Paz se ilumina con la llegada de los Premios Carlos, el reconocimiento que resalta lo mejor del teatro, la música y el humor en la región. Las nominaciones de este año resaltan la diversidad y el talento de las producciones locales.

Las grandes estrellas de la temporada

La obra “Soy mestiza” lidera las nominaciones con un impresionante total de 15 candidaturas, consolidándose como el fenómeno del verano. Otras producciones destacadas incluyen «Trum malambo» con 10 nominaciones y «Corto-circuito» junto a «Ni media palabra», que también se posicionan entre los favoritos.

Nominados a los Premios Carlos 2026

Ranking de Nominaciones

1. Soy mestiza – 15 Nominaciones

Entre las categorías, destacan: sonido, labor humorística (Alejandro Diagostino), show musical, cantante femenina (Mariana Clemenceau), escenografía virtual, y dirección de espectáculo (Ángel Carabajal).

2. Trum malambo – 10 Nominaciones

Reconocimientos incluyen: labor humorística (Alejandro Teruel), cantante masculino (Julián Bisotto), y dirección de espectáculo (Facundo Lencina).

3. Corto-circuito – 8 Nominaciones

Nominaciones en: diseño escenográfico, dirección teatral (Diego Ramos), y revelación (Ana Paula Buljubasich).

Más Obras Destacadas

Ni media palabra suma 7 nominaciones, seguido por “Suspendan la boda, la magia continúa” también con 7. Ambas compiten en varias categorías, refletando la riqueza de la oferta teatral.

Listado Completo de Nominaciones

El panorama completo incluye obras como “El cuarto de Verónica”, “Es complicado”, y “Un cacho de mi vida”, todas con múltiples menciones en distintas categorías.

Detalles Clave de la Ceremonia

La tan esperada ceremonia de entrega de los Premios Carlos 2026 se llevará a cabo el lunes 2 de febrero en el Hotel Eleton, en Villa Carlos Paz. La alfombra roja comenzará a las 19:00 hs, mientras que la gala oficial iniciará a las 20:00 hs, con la conducción de Agustina Vivanco y Marcelo Arias.

Cómo seguir el evento

La ceremonia se podrá seguir a través de diversas plataformas: desde la radio con Cadena 3, en televisión con la TV Pública, y vía streaming en los sitios web y redes sociales de los organizadores, asegurando que cada momento sea cubierto en tiempo real.

Participación del Público

Los fanáticos tienen la oportunidad de ser parte de esta celebración a través del Carlos de la Gente, donde pueden votar en múltiples categorías hasta el mediodía del lunes, convirtiéndose así en parte activa de la premiación de este año.