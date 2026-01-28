Diciembre de 2025: Caída en la actividad económica, pero cierre anual favorable

La economía argentina cerró diciembre 2025 con una disminución del 0,6% según los datos más recientes del Indicador General de Actividad de Orlando J. Ferreres & Asociados, reflejando un panorama complejo pero con algunas luces de esperanza en el horizonte.

Durante el último mes del año, la actividad económica mostró una contracción del 0,5% en comparación con el tercer trimestre, evidenciando una tendencia que preocupa a analistas y ciudadanos. A pesar de esta caída, el informe destaca que el comienzo de 2026 podría traer consigo un entorno político más favorable y una macroeconomía más estable.

Retos en el Mercado Laboral y la Demanda Interna

El estudio sugiere que, aunque las condiciones puedan mejorar, factores como un mercado laboral estancado y los ingresos familiares deficientes continúan afectando negativamente la demanda interna.

Es importante mencionar que, si bien el cuentapropismo informal ha mostrado un crecimiento, otros sectores no han tenido la misma suerte.

Un Otoño de Resultados Mixtos

A pesar de una merma del 0,2% en la actividad interanual, el 2025 logró un crecimiento acumulado del 4,7%. Este aumento se atribuye a la fortaleza de sectores como el agro y la intermediación financiera.

Agro y Minería: Sectores en Alza

El sector agropecuario cerró diciembre con un crecimiento interanual del 8,7%, impulsado por una cosecha de trigo que promete ser histórica. Además, el acumulado anual en este rubro muestra un leve aumento del 0,3%.

Industria y Servicios: Un Cierre Desalentador

Por otro lado, la industria manufacturera sufrió una caída del 1,4% en diciembre. Maquinaria, plásticos y alimentos fueron los principales responsables de esta disminución, mientras que las refinerías mostraron un pequeño avance. Al cierre del año, la industria anotó un descenso del 5,7% en diciembre, con un incremento total de solo el 0,6% para el año.

Resumen de la Actividad por Sectores

Electricidad, Gas y Agua: Un Crecimiento Fuerte

Este rubro reportó un incremento del 6,6% en comparación con el mes anterior, aunque acumuló una disminución del 0,8% durante todo el año. Este aumento se atribuye específicamente a un aumento del 13,7% en la generación eléctrica, relacionado con una mayor demanda residencial.

Minas y Canteras: Los Mejores Resultados

Finalmente, el sector de minas y canteras reportó un crecimiento interanual del 8,1% en diciembre, cerrando 2025 con una impresionante expansión del 13,6%. Este sector ha demostrado ser el más robusto, con un crecimiento acumulado del 7,4% durante todo el año.