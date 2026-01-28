miércoles, enero 28, 2026
Sociedad

Instalan siete vigas de 45 toneladas en el puente Labruna: cortes nocturnos en Cantilo

Cerrarán Autopista Cantilo por Avances en la Ampliación del Puente Labruna

Un cierre temporario de la Autopista Cantilo se llevará a cabo esta noche en la zona de Udaondo, como parte del avance en las obras de ampliación del Puente Labruna en Buenos Aires.

La obra, que involucra la instalación de siete vigas de hormigón pesadas, requiere la interrupción total del tráfico en la autopista desde las 22 horas por un lapso aproximado de nueve horas. Cada viga tiene un peso de 45 toneladas y mide 32,5 metros de largo, y es fundamental para el nuevo tramo de la estructura del puente.

Operativo Especial para la Instalación de las Vigas

Las autoridades, bajo la supervisión del Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad y ejecutado por Autopistas Urbanas (AUSA), han organizado un operativo con el objetivo de completar esta fase de la construcción de manera segura y eficiente.

Desvíos y Alternativas de Tráfico

Durante el cierre, el tránsito que circula por Cantilo será redirigido hacia la salida de la Avenida Udaondo, dirección a Ciudad Universitaria. Esta ruta alternativa, normalmente cerrada por obras, se abrirá de manera excepcional para facilitar el desvío vehicular.

Ampliación del Puente Labruna
Instalación de vigas del nuevo Puente Labruna.

Mejoras en la Conectividad y Flujo Vehicular

La ampliación del Puente Labruna forma parte de un ambicioso plan para duplicar la capacidad de esta arteria clave, que conecta avenida Lugones, Cantilo y Udaondo. Con el proyecto, el puente pasará de tener un carril por sentido a dos carriles por mano, además de incorporar una pasarela peatonal ampliada que permitirá un mejor flujo de tráfico.

Impacto en la Movilidad de la Zona

Esta obra no solo mejorará la conectividad con la Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación, sino que también aliviará la congestión en una de las zonas más transitadas de Buenos Aires. Aunque los cortes y desvíos pueden causar inconvenientes, se espera que las obras resulten en una circulación más eficiente para los miles de conductores que utilizan esta ruta a diario.

Cierres Adicionales y Alternativas de Ruta

Desde el lunes, también permanece cerrada la salida de la autopista Lugones hacia Udaondo. Esta intervención se extenderá durante aproximadamente tres semanas, y los conductores pueden optar por rutas alternativas como las avenidas Del Libertador, General Paz o La Pampa.

Progreso en la obra del Puente Labruna
Progreso en la obra de ampliación del Puente Labruna.

