Eugenia Rolón: La influencer libertaria detrás del TikTok de Javier Milei en medio de un escándalo vial

En un episodio que sacudió el verano, la influencer y militante de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, se vio involucrada en un siniestro vial en Mar de Ajó. Las redes sociales arden tras revelar que dio positivo en un control de alcoholemia.

“Cristiana. anticomunista. Orgullosamente argentina”. Así se describe Eugenia Rolón en sus redes sociales, donde ha forjado una identidad política sólida y alineada con Javier Milei. Con publicaciones que refuerzan el discurso libertario, ha logrado convertirse en una de las jóvenes más destacadas del oficialismo en el ámbito digital.

Un Accidente que Generó Revuelo

Rolón, quien maneja el TikTok del presidente Milei, protagonizó un accidente en la costa bonaerense. Alrededor de las 10 de la mañana, su vehículo, un Honda Fit perteneciente a la familia de su pareja, Iñaki “La Pepona” Gutiérrez, chocó contra un poste. El resultado del test de alcoholemia fue alarmante: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, el auto fue secuestrado.

Una Trayectoria en Ascenso

Desde temprana edad, Rolón se identifica como militante libertaria, marcado por una oposición decidida al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su activismo la llevó a alinearse con Milei desde sus inicios en la política, aumentando su visibilidad dentro del ecosistema juvenil que lo rodea.

Actualmente, Rolón desempeña el papel de coordinadora de La Libertad Avanza en su ciudad natal, San Lorenzo, y ha estado activa en diferentes campañas electorales. Junto a Gutiérrez, han sabido aprovechar su influencia en redes para apoyar a candidatos con poca trayectoria, dominando la comunicación digital.

En el Núcleo del Poder

Dentro del entorno del presidente, ambos influencers han logrado afianzar su lugar en la comunicación estratégica del Gobierno. Se estima que generan alrededor de 50 mil interacciones diarias entre sus cuentas, evidenciando un nivel de participación que supera al de muchos funcionarios.

Identificados como “mileístas de Javier”, Rolón y Gutiérrez han mantenido cierta distancia de las agrupaciones juveniles tradicionales del oficialismo, aunque cuentan con el respaldo de figuras clave en la estructura libertaria.

De Aspiraciones Políticas y Retos

En 2025, Rolón intentó dar un paso más en su carrera política, postulándose como convencional constituyente por San Lorenzo. Aunque su campaña fue austera y quedó en tercer lugar tras el intendente y un senador peronista, su papel actual en TikTok es fundamental para el Gobierno, haciéndola aún más relevante en el panorama político.

El incidente vial ha despertado cuestionamientos sobre su figura, exponiéndola a un nuevo examen público. Hasta ahora, había logrado destacarse sin entrar en el ojo del conflicto, pero este episodio ha reabierto el debate en torno a su reputación y su influencia.