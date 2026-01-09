Acuerdo Clave que Cambia el Control de la App China en EE.UU.

Tras largos meses de negociaciones, TikTok logrará permanecer en Estados Unidos bajo un nuevo esquema que refuerza la seguridad y privacidad de sus usuarios. ¿Qué implica este acuerdo histórico?

TikTok, la red social de ByteDance, ha sido el centro de un conflicto tecnológico entre Washington y Pekín que ha capturado la atención mundial. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la amenaza de una prohibición sobre la popular aplicación resurgió, desencadenando semanas de intensas negociaciones que resultaron en un acuerdo crucial.

Finalmente, la operación estadounidense pasará a manos de un consorcio de inversores locales. Este acuerdo garantiza la continuidad de TikTok en el mercado, aunque con una estructura completamente renovada.

Los Actores Clave del Acuerdo

El responsable de la nueva gestión será un consorcio formado por Oracle, Silver Lake y MGX, quienes tendrán control sobre el 45% del negocio. Por su parte, ByteDance retendrá cerca del 20%.

Funciones Imprescindibles de la Nueva Sociedad

Bajo la nueva entidad, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, se supervisarán áreas esenciales, tales como:

Custodia de los datos de los usuarios estadounidenses, seguridad del algoritmo, moderación de contenido y auditoría de cumplimiento regulatorio.

Un Contexto de Conflicto y Renegociación

Oracle desempeñará un papel clave al supervisar la seguridad nacional, apoyándose en su experiencia como proveedor de cloud para TikTok desde 2020. Se estima que la formalización del acuerdo se completará el 22 de enero de 2026.

El conflicto que llevó a esta situación se remonta a 2020, cuando el entonces presidente Trump firmó una orden ejecutiva abordando las preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Durante la administración de Joe Biden, el debate continuó, con legisladores cuestionando la forma en que TikTok manejaba la información de los usuarios.

Ante estas presiones, TikTok respondió con acciones legales, defendiendo su postura de que no representaba una amenaza para la privacidad. Tras múltiples prórrogas de negociación, la reciente alianza con inversores locales finalmente abordó la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.

El Futuro de TikTok en EE. UU.

El acuerdo evita no solo una potencial prohibición, sino que también establece un novedoso marco regulatorio que permite un control más efectivo sobre la plataforma. De ahora en adelante, los datos de los usuarios americanos estarán bajo supervisión local, y el algoritmo funcionará sin la injerencia de ByteDance.

Para millones de creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de TikTok para conectarse con su audiencia, esta continuidad significa estabilidad en sus estrategias digitales y la preservación de un canal vital para su visibilidad y crecimiento.