La NASA descubre una ‘galaxia fallida’: clave para entender la materia oscura y el universo invisible

La NASA anunció el sorprendente hallazgo de un objeto único en el cosmos, que promete enriquecer nuestra comprensión sobre la formación de galaxias y la distribución de la materia oscura en el universo.

Este intrigante objeto, conocido como Cloud-9, fue inicialmente detectado gracias al Telescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros (FAST), que reveló una notable concentración de hidrógeno neutro. Posteriormente, observaciones del Telescopio Espacial Hubble confirmaron que se trata de una estructura sin estrellas visibles.

Un Objeto Astronómico Sin Precedentes

De acuerdo con el informe, Cloud-9 es lo que se denomina una «galaxia fallida», aportando valiosa información para el estudio de la materia oscura. “Es la primera vez que encontramos algo así”, comenta Alejandro Benítez-Llambay, investigador principal del proyecto.

La Absencia de Estrellas y Sus Implicaciones

Los científicos creen que esta nube no desarrolló estrellas porque no acumuló suficiente gas. Este descubrimiento ha sido complejo, dado que estas estructuras no emiten luz, lo que dificulta su localización.

Un Avance en la Astronomía Moderna

El uso de instrumentos de última generación, como la Cámara Avanzada de Sondeos del Hubble, ha permitido descartar la presencia de estrellas, incluso de aquellas muy débiles. “Antiguamente, no teníamos la sensibilidad suficiente para realizar tales descubrimientos”, añade Gagandeep Anand, coautor del estudio.

Cloud-9, la nube astronómica sin estrellas detectada por la NASA NASA

El Potencial de Estudiar la Materia Oscura

El hallazgo ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar la materia oscura, al eliminar la interferencia de la luz estelar. Esto permite un análisis más claro de su distribución y del papel que desempeña en la formación de estructuras cósmicas.

Definición y Composición de la Nube

La Nube de Hi de Reionización Limitada (RELHIC), como se le conoce formalmente, indica su núcleo y su composición. El término HI hace referencia al hidrógeno neutro que la constituye, mientras que RELHIC resalta su origen en los inicios del universo.

Características únicas de Cloud-9 X/@NASA

Los expertos han estudiado tales estructuras por años, aunque nunca habían encontrado un ejemplar similar. “Cloud-9 es más pequeña, compacta y esférica en comparación con otras nubes de hidrógeno, lo que le otorga un aspecto realmente singular”, detalla el estudio presentado.

Con un diámetro aproximado de 4,900 años luz, se estima que esta nube contiene materia oscura equivalente a cinco mil millones de veces la masa del Sol, abriendo un nuevo capítulo en la astronomía y en nuestra comprensión del cosmos.