Tempestad Goretti azota el Reino Unido con fuertes vientos y nieve

La tormenta Goretti ha desatado el caos en el Reino Unido, dejando a miles de residentes sin electricidad y ocasionando graves interrupciones en el transporte y el cierre de escuelas.

Impacto de la Tormenta Goretti

Con vientos que alcanzaron los 160 km/h, la tormenta ha forzado a la Oficina Meteorológica a emitir una alerta roja por condiciones climáticas extremas en el suroeste del país.

La Nieve Más Intensa en Una Década

Las autoridades de las Midlands han advertido sobre la llegada de las nevadas más severas en diez años, con acumulaciones de nieve que varían entre 5 y 25 cm en algunos lugares.

El Caos en la Infraestructura

Más de 43,000 hogares en el suroeste se quedaron sin suministro eléctrico, mientras que en las Midlands y Gales la situación también era crítica, afectando a miles de propiedades.

La National Grid informó que trabaja constantemente para restaurar la energía, con el objetivo de restablecer el servicio antes de las 8 am.

Advertencias Meteorológicas Vigentes

Se han emitido diversas advertencias por nieve, lluvia, viento e hielo, con alertas en vigor principalmente en Gales y Midlands. Las condiciones adversas han llevado al cierre de múltiples escuelas, especialmente en el centro de Inglaterra.

Transporte Aéreo y Escolar en Crisis

El aeropuerto de Birmingham ha reabierto su pista con servicios limitados, instando a los pasajeros a confirmar el estado de sus vuelos con las aerolíneas.

Por su parte, el aeropuerto de East Midlands también ha reanudado operaciones tras una breve interrupción debido a la nieve acumulada en la pista.

Problemas en el Transporte Marítimo y Vial

Los servicios de ferry de DFDS entre Dover y Francia han sido interrumpidos, mientras que algunos caminos en Cornwall están bloqueados por árboles caídos.

Situación en Escocia

En Escocia, numerosas escuelas permanecen cerradas por quinto día consecutivo a causa de las inclemencias del tiempo. Desde el norte del país llegan reportes de condiciones severas con nevadas intensas y temperaturas por debajo de cero.

Desafíos de la Educación y Aprendizaje Remoto

Más de 250 escuelas no abrirán sus puertas, afectando especialmente a Aberdeenshire y otras regiones del norte, donde se han implementado clases en línea para mitigar la falta de educación presencial.