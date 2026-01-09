¡Presentamos el 911 Halcón! El nuevo camión de vigilancia del Festival de Jesús María

La provincia de Córdoba da un paso firme hacia la modernización de su sistema de emergencias con la incorporación del innovador camión “911 Halcón”, diseñado para ofrecer respuestas rápidas y efectivas ante situaciones críticas y eventos masivos.

Un Refuerzo Vital para la Seguridad Pública

El Gobierno de Córdoba ha presentado un camión de última generación que fortalecerá la capacidad operativa del sistema de emergencias 911. Este vehículo, un Iveco Tector Truck adaptado como centro de comando móvil, promete elevar los estándares de seguridad en situaciones de alta concurrencia.

Un Lanzamiento Acompañado por Autoridades

La presentación del “911 Halcón” fue liderada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien resaltó que la nueva adición permitirá una respuesta eficiente durante grandes eventos, como el Festival de la Doma y el Folklore en Jesús María.

Transformando la Respuesta ante Emergencias

Quinteros destacó que el camión ya se encuentra operativo, asegurando que la población contará con mayor seguridad y tranquilidad en eventos multitudinarios. “Estamos brindando más seguridad con tecnología de vanguardia”, afirmó el ministro.

Uso en Eventos Culturales

Este nuevo recurso se desplegará en festivales emblemáticos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Cosoquín Rock, así como en grandes conciertos en el estadio Mario Alberto Kempes, garantizando un monitoreo eficaz.

Equipamiento de Alta Tecnología

El “911 Halcón” está equipado con tecnología avanzada que incluye conectividad Wi-Fi, generador eléctrico, cámaras de seguridad, enlace satelital, antenas y un sistema de drones de última generación.

Capacidades Innovadoras

Uno de los aspectos más destacados es su drone, que opera con una autonomía de doce horas y puede alcanzar altitudes de 150 metros, lo que le permite cubrir un radio de dos kilómetros, incluso en condiciones climáticas adversas.

Ampliando el Sistema de Monitoreo

El camión se suma al sistema de reconocimiento facial ya operativo en la Policía de Córdoba, mejorando así el enfoque integral de monitoreo y control de la seguridad pública en la provincia.