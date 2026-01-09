Euro Blue: Cierre del 8 de enero de 2026

El Euro Blue y el Dólar: Cómo cierran las cotizaciones hoy, 8 de enero de 2026
En un contexto de fluctuaciones económicas, el euro blue registra cifras significativas en su cierre del día. Conocer el valor de esta divisa y del dólar te permitirá tomar decisiones más informadas.
Valor actualizado del Euro Blue
Este jueves, el euro blue se sitúa en $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta. Este valor supera al oficial, reflejando las dinámicas del mercado informal que, a menudo, presenta cifras más elevadas.
¿Cómo está el Euro Oficial en Argentina?
De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotiza a $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta este 8 de enero.
Recordemos que el euro es la moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, constituyendo la segunda moneda más utilizada a nivel global tras el dólar. Algunos de los países que adoptan esta divisa son Alemania, Francia, Italia y España.
¿Cuánto cuesta el Euro Tarjeta?
El euro tarjeta, comúnmente conocido como euro turista, oscila en el mercado con un precio de compra de $2.301,56 y un valor de venta de $1.666,82.
Cotizaciones del Euro en Bancos Argentinos
En distintos bancos de Argentina, el euro cierra con las siguientes cotizaciones:
Banco Ciudad: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.
Banco Nación: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.
Banco BBVA: $1.700,00 comprador y $1.760,00 vendedor.
Banco Patagonia: $1.672,23 comprador y $1.777,10 vendedor.
Banco Supervielle: $1.679,00 comprador y $1.775,00 vendedor.
El Dólar Blue y Oficial del Día
El dólar blue se establece este jueves 8 de enero en $1.485,00 para compra y $1.505,00 para venta, reflejando el comportamiento del mercado informal.
En cuanto al dólar oficial, según los datos del BNA, se encuentra a $1.435,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.