Euro Blue: Cierre del 8 de enero de 2026

El Euro Blue y el Dólar: Cómo cierran las cotizaciones hoy, 8 de enero de 2026

En un contexto de fluctuaciones económicas, el euro blue registra cifras significativas en su cierre del día. Conocer el valor de esta divisa y del dólar te permitirá tomar decisiones más informadas.

Valor actualizado del Euro Blue

Este jueves, el euro blue se sitúa en $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta. Este valor supera al oficial, reflejando las dinámicas del mercado informal que, a menudo, presenta cifras más elevadas.

¿Cómo está el Euro Oficial en Argentina?

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotiza a $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta este 8 de enero.

Recordemos que el euro es la moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, constituyendo la segunda moneda más utilizada a nivel global tras el dólar. Algunos de los países que adoptan esta divisa son Alemania, Francia, Italia y España.

¿Cuánto cuesta el Euro Tarjeta?

El euro tarjeta, comúnmente conocido como euro turista, oscila en el mercado con un precio de compra de $2.301,56 y un valor de venta de $1.666,82.

Cotizaciones del Euro en Bancos Argentinos

En distintos bancos de Argentina, el euro cierra con las siguientes cotizaciones:

Banco Ciudad: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

Banco Nación: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.700,00 comprador y $1.760,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.672,23 comprador y $1.777,10 vendedor.

Banco Supervielle: $1.679,00 comprador y $1.775,00 vendedor.

El Dólar Blue y Oficial del Día

El dólar blue se establece este jueves 8 de enero en $1.485,00 para compra y $1.505,00 para venta, reflejando el comportamiento del mercado informal.

En cuanto al dólar oficial, según los datos del BNA, se encuentra a $1.435,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.