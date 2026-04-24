Euro Blue: Cierre del 24 de abril

¿Cuál es la Cotización del Euro Blue Hoy, 24 de Abril?

El euro blue se presentó hoy con cifras que captan toda la atención del mercado cambiario argentino. Descubre cuánto cerró la divisa informal en este viernes 24 de abril.

Cierre del Euro Blue en la Jornada de Hoy

En el día de hoy, el euro blue finalizó su cotización en $1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. Este valor es significativo, ya que generalmente supera al del euro oficial, debido a que este último se negocia en instituciones bancarias y sigue una cotización más estable.

Estado del Euro Oficial en el Mercado

El euro oficial también mostró cifras relevantes. Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró hoy en $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

El riesgo vuelve a aumentar dada la volatilidad en Wall Street

Adicionalmente, el euro tarjeta, utilizado por turistas, operó en $2.181,06 para la compra y $1.575,05 para la venta en este mismo día, sirviendo como referencia para gastos con tarjeta en el exterior.

Variaciones en la Cotización del Euro Blue, 24 de Abril

Comparativa en Bancos Argentinos

En diversos bancos de Argentina, los valores del euro este viernes son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta.

Banco Nación: $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta.

Banco Supervielle: $1.583,00 para la compra y $1.692,00 para la venta.

Banco Francés: $1.610,00 para la compra y $1.670,00 para la venta.

El dólar blue se mantuvo sin cambios mientras el Banco Central adquirió más dólares

Cierre del Dólar Blue en el Mercado Paralelo

Finalmente, el dólar blue cerró hoy en el mercado paralelo a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta, reflejando la dinámica del mercado cambiario actual.