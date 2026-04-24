Tragedia en Mendoza: fallece Mateo, el bebé de un año con lesiones cerebrales.

La comunidad mendocina se encuentra consternada tras la triste noticia del fallecimiento de Mateo, un niño de un año y nueve meses que estaba internado por graves lesiones. Las autoridades del hospital han confirmado su deceso, mientras se investiga el origen de estas lesiones.

Mateo fue admitido en el Hospital Pediátrico Humberto Notti el 10 de abril, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Durante su atención, los médicos descubrieron hematomas en diversas partes de su cuerpo, lo que llevó a abrir una investigación para aclarar si estas marcas eran resultado de convulsiones previas o de un posible maltrato.

Investigación en marcha sobre el estado de Mateo

El diagnóstico médico indicó que el pequeño presentaba lesiones cerebrales que se asemejan a las del «síndrome del zamarreo», lo que sugiere que otra persona pudo haber estado involucrada en la causación de las lesiones. Además, se detectó una fractura antigua en uno de sus pies, reforzando la sospecha de maltrato infantil.

Detención del padrastro y declaraciones impactantes

A medida que avanzaban las investigaciones, las evidencias apuntaron hacia agresiones, lo que llevó a la detención del padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane. La madre de Mateo, por su parte, no ha enfrentado acusaciones hasta el momento.

Un posible diagnóstico ignorado

El diario Uno informó que, según la madre, un pediatra había diagnosticado un «coágulo en la cabeza» del pequeño una semana y media antes de la internación. Se había programado una consulta con un neurólogo para el 13 de abril, pero el desenlace fue trágico.

Controversia sobre la atención médica

En las semanas previas al trágico suceso, la madre también manifestó en declaraciones a los medios que el pequeño no había sido víctima de violencia, y en cambio, criticó la atención médica recibida. “No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto”, declaró.