Euro Blue: Cierre del 9 de enero de 2026

¡Novedades en la Cotización del Euro y Dólar! Lo Que Necesitás Saber Hoy

Este viernes 9 de enero, las cifras del euro blue y el dólar paralelo marcan un nuevo rumbo en el mercado. Te contamos todos los detalles de las cotizaciones actuales y su impacto económico.

¿Cómo se Encuentra el Euro Blue Hoy?

Hoy, el euro blue cerró en $1.815,75 para la compra y $1.784,75 para la venta. Este valor es típicamente más elevado que el del euro oficial, ya que refleja un circuito de ofertas más dinámico. A pesar de la política de «sinceramiento», la diferencia entre ambas cotizaciones ha disminuido.

Euro Oficial: Precios del Banco de la Nación

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial cerró hoy en $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

Importancia del Euro en la Eurozona

El euro es la moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, constituyendo la eurozona. Es la segunda moneda más utilizada del mundo, seguida del dólar, y es fundamental para economías europeas como Alemania, Francia y España.

Euro Tarjeta: ¿Cuánto Cuesta Hoy?

El euro tarjeta, destinado a turistas, se opera a $2.291,38 en la compra y $1.666,81 en la venta. Este valor puede ser significativo para quienes viajan al exterior.

Cotización del Euro en Diferentes Bancos Argentinos

Los precios del euro en algunos bancos hoy son los siguientes:

Banco Ciudad: compra a $1.650,00, venta a $1.750,00.

Banco Nación: compra a $1.655,00, venta a $1.750,00.

Banco BBVA: compra a $1.700,00, venta a $1.760,00.

Banco Patagonia: compra a $1.672,23, venta a $1.777,10.

Banco Supervielle: compra a $1.679,00, venta a $1.775,00.

Cotización del Dólar Blue y Oficial

En el paralelo, el dólar blue marca valores de $1.475,00 en la compra y $1.495,00 en la venta. Este tipo de cambio refleja un movimiento constante y a menudo más elevado que el oficial.

El dólar oficial, por su parte, hoy se sitúa en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta, según el Banco de la Nación Argentina.