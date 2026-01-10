Netflix presenta ‘El tiempo de las moscas’: Una playlist irresistible de rock argentino

La miniserie que ha conquistado el público argentino. Desde su estreno el 1° de enero, "El tiempo de las moscas" se ha posicionado rápidamente como la más vista de Netflix, superando a otros gigantes como "Stranger Things".

“El tiempo de las moscas” es una intrigante miniserie de seis episodios que combina elementos de drama criminal, thriller y comedia social, basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro. Esta historia es una continuación de su obra anterior, Tuya, entrelazando tramas centradas en sus protagonistas femeninas.

Un Elenco Estelar que Brilla

Las actuaciones principales están a cargo de Nancy Dupláa, Carla Peterson y Valeria Lois, respaldadas por un talentoso elenco que incluye a Osqui Guzmán y Carlos Belloso, así como colaboraciones de María Marull, Lola Berthet, y muchos más, incluida la misma autora en un cameo.

Música que Acompaña la Narrativa

La serie destaca además por su apuesta musical, con un variado repertorio de rock argentino que presenta clásicos de Soda Stereo, Babasónicos y otros íconos. Sin embargo, curiosamente, aún no hay una lista oficial de canciones en Spotify para los fanáticos.

Una Banda Sonora Original Impactante

La música original ha sido mayormente compuesta por Christian Basso, conocido por su trabajo con grupos como La Portuaria. También destaca la participación de Leo Sujatovich, famoso por su colaboración con Spinetta Jade en los años ’80.

Una Historia de Amistad y Desafíos

La trama sigue a Inés y Mariana “La Manca”, dos amigas que forjan un vínculo en prisión y que, al salir, buscan reconstruir sus vidas a través de un negocio de fumigación. Lo que comienza como una oportunidad parece convertirse en un posible engaño, llevándolas a investigar y a enfrentar diversas adversidades.

Una Mirada Profunda sobre la Resiliencia Femenina

Claudia Piñeiro ha descrito su obra como una «road movie al estilo de Thelma y Louise ambientada en el conurbano». La mezcla de humor, suspenso y la exploración de la amistad y la libertad ofrece una perspectiva fresca y cautivadora.

Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, “El tiempo de las moscas” se ha convertido en uno de los estrenos más destacados del año, resonando con el público por su narrativa envolvente y sus poderosas actuaciones.