Voz cordobesa destaca el acuerdo UE-Mercosur como una ‘oportunidad estratégica’

El reciente progreso del Consejo Europeo para firmar el pacto de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha despertado nuevas esperanzas en provincias argentinas como Córdoba. El legislador Gustavo Bottasso destaca las posibilidades que se abren para el sector productivo y la importancia de un rol activo desde la Legislatura.

El Consejo Europeo tomó una decisión histórica este viernes: aprobó la iniciativa que facilita la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Este acuerdo, que ha sido objeto de más de 25 años de negociaciones, es crucial para la integración internacional de Argentina.

Expectativas para Córdoba

En medio del marco nacional de reacciones políticas, el legislador cordobés Gustavo Bottasso, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, compartió su visión sobre cómo este tratado afectará a la provincia, destacando su formalización en un acto que tendrá lugar el 17 de enero en Asunción, Paraguay.

Oportunidades para el comercio exterior

Bottasso enfatizó que el acuerdo no solo abre mercados, sino que también fortalece el comercio exterior y posiciona a Córdoba en un escenario internacional más competitivo. «Este es un desafío emocionante para nuestra provincia», aseguró.

Impacto en el mercado global

El acuerdo promete integrar un mercado que abarca a más de 700 millones de personas, lo que representa alrededor del 35% del comercio mundial y más del 30% del PIB global. La eliminación progresiva de aranceles proporcionará un impulso significativo a las exportaciones argentinas.

Beneficios para el sector agroindustrial

Según especialistas, Argentina podría incrementar sus exportaciones hasta un 35%, especialmente beneficiando al sector agroindustrial. Bottasso resalta que Córdoba posee ventajas clave para aprovechar esta tendencia: una diversidad productiva robusta, un fuerte perfil exportador y la capacidad de atraer inversiones en áreas como la agroindustria y la metalmecánica.

Un acuerdo respaldado por el gobierno

El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró la aprobación mediante un mensaje en su cuenta de X, describiendo el pacto como «el más ambicioso» después de tres décadas de negociaciones. Afirmó que «todos ganamos», destacando que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas.

Pasos a seguir

La votación del Consejo Europeo ha abierto el camino para que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, continúe con la firma programada para el 17 de enero. Sin embargo, el acuerdo aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los 27 países miembros de la Unión Europea antes de su plena vigencia.