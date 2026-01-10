Binance alcanza dos hitos históricos en criptomonedas

El exchange Binance ha celebrado un hito significativo en su trayecto, logrando cifras récord de usuarios y volumen de operaciones en 2025, reafirmando así su posición dominante en el mercado global de criptomonedas.

El desempeño de Binance en 2025 se destaca como uno de los hitos más relevantes en el mundo de las criptomonedas. Con un aumento sostenido de su base de usuarios y volúmenes de negociación impresionantes, la plataforma ha intensificado su oferta mediante una diversificación de productos y servicios adaptados a diferentes perfiles de inversores.

Un Crecimiento Excepcional en el Mercado Cripto

A lo largo de 2025, Binance alcanzó un total de USD $7,1 billones en operaciones de trading spot, mostrando un incremento diario del 18% en el volumen negociado. Este fuerte crecimiento permitió a la plataforma superar los 300 millones de usuarios en todo el mundo, elevando el volumen total histórico negociado a USD $145 billones.

Actualmente, los usuarios pueden operar con 490 criptomonedas y 1.889 pares de trading, lo que amplía considerablemente las posibilidades de inversión tanto para usuarios minoristas como institucionales. Además, el área de futuros se ha expandido con la inclusión de 584 activos, ofreciendo herramientas clave para estrategias de cobertura y gestión de riesgos.

Innovación y Educación para Atraer Nuevos Inversores

Binance ha implementado varias iniciativas educativas, como su función Smart Money, que ha atraído a 1,2 millones de nuevos usuarios interesados en analizar flujos de capital en la plataforma. Asimismo, las herramientas de trading demo han captado la atención de alrededor de 300.000 participantes, facilitando el aprendizaje sin riesgo financiero.

Compromiso con la Seguridad y la Transparencia

En un contexto donde las actividades ilícitas en el ámbito cripto han aumentado, Binance ha logrado reducir su exposición directa a estos riesgos en un 96%, según su informe «State of the Blockchain 2025». La plataforma continúa manejando volúmenes de negociación similares a los de los seis mayores exchanges combinados, sin elevar riesgos asociados.

Durante el año, Binance se ha mantenido en constante colaboración con diversas agencias de seguridad, incautando aproximadamente USD $131 millones relacionados con delitos. También ha impartido más de 160 sesiones de capacitación para fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden en la investigación de delitos digitales.

Optimización Operativa y Ciberseguridad

En 2025, Binance llevó a cabo una reforma significativa en su proceso de debida diligencia, lo que permitió reducir los pasos operativos de forma drástica, disminuyendo en más del 60% el tiempo necesario para las solicitudes de información adicional y aumentando las aprobaciones iniciales casi en un 50%.

La empresa también ha avanzado en ciberseguridad, implementando simulaciones de phishing que han reducido la tasa de fallos del 3,2% al 0,4% en el último año, asegurando así una experiencia más segura y eficiente para sus usuarios.