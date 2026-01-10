Eugenia Tobal habla sin filtros sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y Germán Martitegui

En una reciente entrevista con Ángel De Brito, Eugenia Tobal se sinceró acerca de su experiencia en MasterChef Celebrity Argentina, revelando los desafíos que enfrentó y la polémica con Germán Martitegui.

Eugenia Tobal, quien participó por primera vez en el popular reality show de cocina, se abrió sobre su eliminación en la última emisión, donde fue salvada Sofía “La Reini” Gonet. La actriz se encontró en el centro de la atención tras un altercado con Martitegui y ha decidido compartir su perspectiva.

Un Viaje Difícil

Durante la charla, Tobal confesó que su tiempo en el programa no fue fácil. “Estaba pasando mal fuera del programa”, admitió, señalando la preocupación por la salud de su perro y el estrés que le generaban las largas jornadas de grabación.

Presión y Estrés en el Reality

La actriz reveló que lidiar con el jurado y la necesidad de cocinar platos excepcionales la llevó al límite. “Cuando evalué mentalmente mis experiencias, el peso de lo negativo superó a lo positivo”, explicó.

La Controversia con Martitegui

Uno de los puntos clave de su salida del concurso fue su cruce con Germán Martitegui. Aunque De Brito sugirió que Martitegui había sido poco amable, Tobal aclaró que su relación con él estaba bien. “Él es distante y muy tímido. No era algo personal”, comentó la actriz.

Aclaraciones y Entendimiento

Sin embargo, Tobal reconoció que el estrés emocional influyó en su percepción de la crítica del jurado. “Estaba muy sensible en ese momento”, confesó sobre el comentario que percibió como hiriente. A pesar de esto, tomó la iniciativa y habló directamente con Martitegui para aclarar las cosas. “Nos abrazamos y todo quedó en el pasado”, añadió.

Una Reflexión Final

Después de su salida de MasterChef, Tobal reflexionó sobre su experiencia. A pesar de las tensiones, aseguró que no regresaría a participar en otro reality. “Las críticas constructivas son bienvenidas, pero no volvería a someterme a esa presión”, concluyó.

Con un nuevo enfoque en su vida personal, Tobal se muestra más tranquila y dispuesta a avanzar, dejando atrás lo que fue una etapa desafiante.