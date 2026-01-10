Protestas masivas de agricultores irlandeses contra el acuerdo comercial UE-Mercosur

Un gran número de agricultores irlandeses se reunió en las calles para manifestarse contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, justo un día después de que el tratado fuera aprobado por los estados de la UE, a pesar de las objeciones de países como Irlanda y Francia.

Los tractores abarrotaron las calles de Athlone, en el centro de Irlanda, durante una manifestación que exigía la cancelación del acuerdo. Con pancartas que llevaban el lema “Stop EU-Mercosur” y el símbolo de la UE con la frase “venta traicionera”, los agricultores dejaron claro su descontento.

Un Acuerdo Controversial

Este pacto, que ha estado en negociaciones por más de 25 años, busca crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, aumentando el comercio entre la UE y el Mercosur, que incluye a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Sin embargo, ha suscitado preocupaciones significativas entre los agricultores europeos.

Temores por el Impacto en la Agricultura

Las principales exportaciones de Mercosur hacia la UE incluyen productos agrícolas y minerales, mientras que la UE ofrecería maquinaria, productos químicos y farmacéuticos con aranceles reducidos. Muchos agricultores europeos temen que estas importaciones amenacen sus medios de vida, especialmente con la llegada de productos agrícolas más baratos de Brasil y sus vecinos.

Las Voz de los Agricultores Irlandeses

En Irlanda, los agricultores están particularmente preocupados por la posibilidad de que 99,000 toneladas adicionales de carne de res de Sudamérica lleguen al país, lo que podría alterar drásticamente la agricultura local. La Asociación de Agricultores de Irlanda (IFA) reaccionó de manera contundente, calificando la decisión de muy decepcionante y reafirmando su compromiso de buscar una mayoría parlamentaria en contra del acuerdo.

Apoyo del Gobierno Irlandés

El Taoiseach irlandés, Micheál Martin, también expresó su preocupación, señalando que la carne de Mercosur podría no cumplir con los estrictos estándares medioambientales exigidos en la UE. El primer ministro enfatizó la necesidad de asegurar que las obligaciones y estándares que rigen a los agricultores irlandeses no se vean menoscabados por importaciones de menor calidad.

La Lucha Continúa

Durante la protesta, los agricultores portaron lemas de “Irexit” y denunciaron que las importaciones del bloque latinoamericano no cumplen con las normativas europeas. Este acuerdo todavía necesita ser ratificado por una mayoría de los eurodiputados en el parlamento europeo, donde las dinámicas de votación son cada vez más volátiles e impredecibles.

Con una creciente resistencia en distintos países europeos, la oposición al acuerdo EU-Mercosur promete intensificarse, empujando a los líderes políticos a considerar las implicaciones económicas y sociales de este tratado.