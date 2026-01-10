Testigo Revela Clave y Pronóstico Desalentador para el Fin de Semana

Un vecino de El Hoyo denuncia que el fuego avanza sin control, mientras los bomberos luchan contra distintos focos en una situación crítica marcada por altas temperaturas y sequía.

Los incendios forestales en Chubut están llevando al límite a los equipos de bomberos que enfrentan una situación cada vez más compleja, con llamas que se propagan rápidamente debido a la combinación de vientos secos y falta de lluvias. A la crisis climática se suma un alarmante factor humano: un vecino de El Hoyo denunció haber visto a tres individuos iniciando fuegos en medio de la noche.

La Tragedia Desde Cerca

Claudio Pucheta, un residente de Allen que posee una cabaña en El Hoyo, expresó su preocupación al diario LM Neuquén tras ser testigo del avance de las llamas. Informó sobre nuevos focos de incendio que se iniciaron en el Cañadón Las Arenas cerca de la zona del Pedregoso.

Combate en el Terreno

“La situación es crítica; el incendio está muy activo en El Hoyo. Actualmente, dos helicópteros y dos aviones hidrantes están trabajando en la zona. Observamos una intensa nube de humo”, relató Pucheta, describiendo el caos en su localidad.

Desafíos Adicionales para los Bomberos

Los brigadistas enfrentan múltiples desafíos, como la escasez de agua en las autobombas, un problema que se ha intensificado debido a la sequía que ha afectado a la Patagonia durante todo el año. Las fuentes habituales de abastecimiento, como arroyos y diques, están casi vacías.

La Respuesta de la Comunidad

Con el esfuerzo de los bomberos siendo insuficiente para controlar la magnitud de la emergencia, los vecinos han comenzado a organizarse y utilizar recursos propios para combatir las llamas.

Viento Desfavorable y Estrategias de Combate

A pesar de la expectativa de un clima más favorable, el viento cambió de dirección rápidamente, provocando una expansión descontrolada del fuego. Pucheta comentó que el incendio se aproximaba peligrosamente a áreas residenciales y educativas, como la Escuela N° 81, ubicada a solo tres kilómetros de las llamas.

Incendios Intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que algunos focos de incendio fueron iniciados intencionalmente. Las investigaciones han encontrado evidencias de acelerantes en el foco inicial, sugiriendo una intervención humana deliberada.

Recursos Auxiliares y Ayuda

Este sábado, se espera que las condiciones climáticas sean desfavorables nuevamente, ya que la región se encuentra bajo alerta por temperaturas extremas. Actualmente, más de 500 trabajadores están movilizados para contener el fuego, que ya ha consumido más de 3,500 hectáreas de bosque.

El gobierno ha dispuesto una amplia flota de vehículos, incluyendo aviones hidrantes de gran capacidad y helicópteros, para enfrentar la crisis, mientras un equipo adicional de 63 personas de Córdoba se está sumando a la lucha contra el fuego.

Esperanza de Lluvias

Los pronósticos indican que podrían llegar lluvias aliviadoras este domingo, aunque se espera que sean muy leves y insuficientes para una recuperación total en la zona afectada.