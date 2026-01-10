Transformando un Desafío Operativo en un Éxito de Software Regional

El CEO de Adminiad, Matías Becher, ha creado una solución integral que transforma los desafíos operativos en oportunidades para emprendedores y pymes. Su plataforma permite gestionar ventas, stock y más, todo desde cualquier dispositivo.

Un inconveniente operativo en una embotelladora de San Luis se convirtió en el punto de partida para una solución innovadora. Matías Becher, al frente de Adminiad, desarrolló un sistema de gestión comercial diseñado específicamente para emprendedores, comercios y pymes. Este software no solo optimiza la administración de ventas, compras y clientes, sino que lo hace accesible desde cualquier lugar.

“Necesitábamos ordenar nuestra propia operación y al resolver problemas cotidianos nos dimos cuenta de que muchas embotelladoras compartían las mismas dificultades”, comenta Becher. La idea nace de la experiencia y la necesidad, y ha demostrado ser valiosa no solo para su empresa, sino también para otras en el sector.

Un Lanzamiento Exitoso y una Rápida Expansión

Desde su lanzamiento en diciembre de 2025, el sistema ha captado rápidamente la atención, logrando 10 clientes en seis provincias argentinas en su primer mes. Esto confirma la existencia de problemas similares entre diferentes jugadores del sector. Además, Adminiad ha iniciado operaciones en Uruguay, colaborando con dos embotelladoras locales.

Un Modelo Único en Latinoamérica

Lo que distingue a Adminiad es su origen: es la primera embotelladora de agua en Latinoamérica que convierte su experiencia operativa en una solución aplicable a otras empresas. Su enfoque particular combina asesoramiento basado en la experiencia con una herramienta de gestión eficiente, diseñada específicamente para la realidad de la industria del agua.

“Nuestro objetivo es ayudar a las embotelladoras de Latinoamérica a evitar los mismos errores que nosotros cometimos al inicio. Queremos guiarlas en el camino hacia una gestión profesional desde el primer día”, añade Becher.

Gestión Eficiente y Accesible

La plataforma permite centralizar la gestión de pedidos, seguimiento de envases y administración de equipos en un solo lugar. Totalmente online, evita complicaciones técnicas y es accesible desde cualquier dispositivo, facilitando su uso. Esta propuesta no solo mejora los controles internos, sino que también permite optimizar el tiempo para el desarrollo estratégico del negocio, crucial en un entorno logístico exigente.

Tecnología a Medida de la Industria

A diferencia de otros softwares, Adminiad es una solución adaptada a la realidad operativa de embotelladoras y distribuidoras. Su diseño está pensado para acompañar el ritmo del sector, profesionalizando la gestión sin complicaciones innecesarias.

Las empresas del sector tienen ahora la oportunidad de dar el salto de una gestión tradicional basada en planillas a un modelo digital integrado, optimizado para sus necesidades específicas.