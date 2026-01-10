El juez llama a Guillermo Tofoni tras descubrir movimientos financieros sospechosos de Javier Faroni en EE.UU.

Nuevos Revelaciones en la Causa AFA: Guillermo Tofoni Será Testigo Clave

El empresario Guillermo Tofoni, responsable de impulsar una investigación en Estados Unidos, será citado por la justicia argentina en una causa que involucra millonarios desvíos de fondos de la AFA. Su testimonio podría cambiar el rumbo del caso.

El próximo 2 de febrero, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, citará al empresario Guillermo Tofoni, quien reveló una red de empresas fantasmas vinculadas a la firma TourProdEnter, de Javier Faroni. Esta investigación surge tras un invaluable descubrimiento en la justicia estadounidense, donde se evidenció el movimiento de grandes sumas de dinero procedentes de la AFA hacia cuentas en el exterior.

Tofoni y su Relación con la AFA

Aguinsky, actuando a solicitud del fiscal Claudio Navas Rial, pedirá a Tofoni que aporte pruebas sobre transacciones financieras sospechosas que involucran a Faroni, un personaje cercano al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. Esta colaboración de Tofoni es crucial para el avance de un caso que podría adquirir una dimensión internacional.

Un Caso Internacional en la Mira

La actual investigación local se centra en una mansión en Pilar, valorada en 17 millones de dólares. Tofoni, hasta 2021 representante de la AFA en el exterior, fue desplazado por Faroni. Su testimonio, junto a las evidencias recolectadas, podría transformar el enfoque de la justicia argentina.

Otros Testigos y Pruebas Reveladoras

Además de la declaración de Tofoni, el juez Aguinsky comenzará a interrogar a empleados de menor rango de la AFA y a los pilotos del helicóptero que transportaba personas a la mansión de Pilar. Estas declaraciones serán reservadas por motivos de seguridad, según fuentes judiciales.

Pruebas Financieras Clave

Una de las evidencias más significativas es la tarjeta corporativa de Luciano Pantano, quien aparece como propietario de la mansión en Pilar. Esta tarjeta ha acumulado gastos mensuales que superan los 50 millones de pesos. Alicia López, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó que con esta tarjeta se puede concluir la acumulación de pruebas suficiente para llamar a indagatoria a dirigentes de la AFA.

Movimientos Sospechosos y Denuncias Anteriores

La causa se inició a partir de las denuncias realizadas por Elisa Carrió y otros legisladores. Los gastos provocados por la tarjeta American Express de Pantano incluyen el pago de TELEPASE en vehículos secuestrados en la mansión y servicios eléctricos en domicilios aparentemente desconectados de la actividad de la AFA.

Desvíos Millonarios en el Radar

Clarín reveló que la empresa de Faroni remitió dinero a varias firmas, incluyendo 11.587 dólares a Carbello SRL, dueña de los caballos de los hijos de Toviggino. También se registraron transferencias a empresas en Francia y a la actual pareja de un alto funcionario de la AFA. Además, se identificaron movimientos por 4 millones de dólares relacionados con cursos de filosofía del management, bajo un esquema similar al utilizado por Faroni para desviar fondos significativos de la AFA.