Trump Anunciará Sorprendente Medida sobre Bitcoin, Asegura Cathie Wood

Cathie Wood, la destacada fundadora de ARK Invest, sugiere que el presidente Donald Trump tomará decisiones significativas sobre la compra de Bitcoin para fortalecer la reserva estratégica de Estados Unidos.

En un contexto económico crítico, Cathie Wood anticipa que el presidente Donald Trump tiene planes de adquirir bitcoins para la reserva nacional, como parte de una estrategia política y económica más amplia.

Perspectivas sobre el futuro económico de EE.UU.

Durante su intervención en el podcast «Bitcoin Brainstorm», Wood explicó que esta decisión busca evitar que Trump sea percibido como un «pato cojo» antes de las elecciones legislativas de 2026. Según ella, el uso de criptomonedas, especialmente Bitcoin, se encuentra en el centro de una visión renovada para el futuro financiero del país.

Bitcoin en la reserva estratégica: una transición necesaria

Actualmente, la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos consiste en activos confiscados, estimándose que hay entre 198,000 y 207,000 BTC bajo custodia del gobierno.

Wood sostiene que el objetivo inicial de la administración era acumular cerca de un millón de bitcoins. «Parece que ha habido reticencia a la hora de comprar bitcoins para la reserva estratégica. Hasta ahora, se han confiscado. La intención original era poseer un millón de bitcoins», afirmó Wood, añadiendo que es previsible un cambio en la estrategia para incluir compras directas en el mercado.

Un análisis de las dinámicas geopolíticas y financieras

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que Estados Unidos intente incorporar bitcoins atribuidos a Venezuela, actualmente en disputa, a su reserva estratégica. Wood afirma que esta acción tendría importantes implicancias geopolíticas.

Además, la reciente crisis en el mercado de criptomonedas ha intensificado la presión sobre los gobiernos para adaptarse, lo que podría llevar a decisiones más audaces en la política económica.

El cripto como parte de la política electoral

La creciente influencia del sector cripto en la política de EE.UU. se ha notado especialmente en las campañas electorales recientes. Empresas como Coinbase, Tether y Ripple han respaldado candidaturas afines a los activos digitales, reflejando un cambio notable en la aproximación a la regulación del sector.

La administración Trump colabora ahora con la industria para impulsar leyes esenciales, como la GENIUS Act, destinada a regular el mercado de stablecoins. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también ha recibido instrucciones para supervisar los mercados de criptomonedas, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) trabaja en la aprobación de ETF y la tokenización de activos.

Aumento del atractivo financiero y proyecciones futuras

Este clima regulatorio más favorable ha motivado a entidades bancarias tradicionales, como Morgan Stanley, a solicitar ETFS de Bitcoin, lo que señala una integración creciente entre las finanzas convencionales y el ecosistema cripto.

Finalmente, Wood enfatizó que el gobierno de Trump podría impulsar un enfoque impositivo más flexible para las transacciones menores con criptomonedas. Además, reiteró su previsión de que para 2030, Bitcoin podría alcanzar un valor de 1 millón de dólares.