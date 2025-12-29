Euro Blue: Cierre del Lunes 29 de Diciembre

Euro Blue y Oficial: ¿Cuál es la Cotización del 29 de Diciembre de 2025?

Hoy, el euro blue y el oficial presentan cifras que impactan en el mercado cambiario argentino. Conoce los detalles de estas divisas y su evolución en el país.

Valores Actuales del Euro

En el día de hoy, 29 de diciembre de 2025, el euro blue se encuentra cotizando a $1.870,75 para la compra y $1.838,75 para la venta. Esta discrepancia entre el euro informal y el oficial es habitual, dado que el último se obtiene a través de instituciones financieras y tiene una cotización más estable. Sin embargo, gracias a recientes políticas económicas, la diferencia ha disminuido.

Euro Oficial: Precios en los Bancos

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial hoy cierra en $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

Un Vistazo a la Eurozona

Es importante recordar que el euro es la divisa utilizada por 19 de los 27 países que integran la Unión Europea, conformando la eurozona. Esta moneda es la segunda más utilizada en transacciones internacionales, tras el dólar, y es la esencia de economías como la de Alemania, Francia, y España, entre otras.

Euro Tarjeta: Precios para el Turista

La cotización del euro tarjeta, también conocido como euro turista, se encuentra hoy en $2.281,90 para la compra y $1.658,87 para la venta. Este valor puede variar dependiendo de las políticas de cada banco.

Cierre del euro blue hoy, 29 de diciembre

Los Números del Euro en Diferentes Bancos

En el 29 de diciembre, el euro muestra diversas cotizaciones en distintos bancos:

Banco Ciudad: $1.655,00 (compra) / $1.755,00 (venta)

Banco Nación: $1.655,00 (compra) / $1.755,00 (venta)

Banco BBVA: $1.700,00 (compra) / $1.760,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.667,69 (compra) / $1.760,87 (venta)

Banco Supervielle: $1.672,00 (compra) / $1.769,00 (venta)

Cotización del Dólar Blue

En cuanto al dólar blue, su precio hoy, 29 de diciembre, se ubica en $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta. Este tipo de cambio se establece en el mercado informal y suele ser superior al oficial.

Dólar Oficial: Valores del 29 de Diciembre

El dólar oficial, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), presenta una cotización de $1.430,00 para la compra y $1.480,00 para la venta.